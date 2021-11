Prosegue l'appuntamento con Amici 21 e questa domenica 14 novembre andrà in onda la nona puntata del pomeridiano su Canale 5. I colpi di scena non tarderanno ad arrivare e ci saranno nuove sfide alle quali saranno sottoposti i concorrenti che stanno portando avanti il loro percorso nella scuola più famosa d'Italia. Tuttavia, non mancano neppure i retroscena su quello che è accaduto durante la registrazione di questa nona puntata, svelati dai fan che hanno assistito alla puntata in studio, i quali parlano di un rapporto sempre più complice tra Serena e Albe.

Serena e Albe sempre più innamorati: retroscena Amici 21 del 14 novembre

Nel dettaglio, stando ai retroscena social riportati dai fan che hanno assistito alla registrazione della nona puntata di Amici 21 in programma questa domenica 14 novembre, il rapporto tra Serena e Albe è ormai diventato ufficiale a tutti gli effetti.

Anche questa settimana, durante le pausa pubblicitarie, i due allievi della scuola di Maria De Filippi non si sono risparmiato dal punto di vista di coccole e tenerezze.

Albe e Serena, infatti, si sono scambiati dei nuovi baci in studio durante le riprese di Amici (per la gioia dei loro tantissimi fan) e poi nel momento in cui hanno dovuto lasciare lo studio della trasmissione al termine di questa registrazione, lo hanno fatto tenendosi per mano.

I due allievi, che ormai sono una coppia a tutti gli effetti, sono andati via "mano nella mano" pronti a raggiungere la casetta di Amici.

Luca D'Alessio si 'dichiara' a Giulia durante la registrazione di Amici 21

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché nel corso della registrazione della nona puntata è stato letto anche un bigliettino segreto contenente degli apprezzamenti nei confronti della ballerina Giulia Pauselli, tra le protagoniste del cast di professionisti della scuola.

"Hai dei bei dorsali", ha scritto l'allievo "misterioso" che si è dichiarato alla ballerina del talent show di Maria De Filippi.

Ma chi è l'allievo che ha perso la testa per Giulia Pauselli? Sempre secondo i retroscena di questa nona puntata di Amici 21, trattasi di Luca D'Alessio (in arte Lda) che sta portando avanti il suo percorso all'interno della scuola di Canale 5, non senza difficoltà ma mettendo in mostra anche il suo lato caratteriale divertente e brillante.

Ecco chi è il nuovo eliminato della puntata di Amici 21 del 14 novembre

Dal punto di vista della gara, invece, in questa nuova puntata del talent show Mediaset, c'è stata una nuova eliminazione definitiva dalla trasmissione.

Trattasi della cantante Ale, che ha dovuto abbandonare il cast del talent show dopo aver perso la sfida contro un nuovo allievo che è entrato nella scuola.

Guido, invece, è riuscito ad imporsi nella sfida che gli è stata proposta così come Lda: entrambi proseguiranno il loro percorso nella scuola.