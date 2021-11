In Beautiful tra qualche settimana, i telespettatori vedranno Thomas sempre più fuori controllo, tanto da pensare che il manichino con le fattezze di Hope abbia preso vita. Non solo, dopo una accesa discussione con Liam, sentirà il fantoccio ordinargli di uccidere proprio l'ex cognato. Steffy e Hope intanto, ignare di tutto, si mostreranno soddisfatte dei progressi di Thomas che avrà dato loro l'impressione di aver voltato pagina. Dalle anticipazioni non sembrerà così, visto che la sua follia potrebbe mettere in pericolo Liam.

Liam va a casa di Thomas e da una sconcertante scoperta

Purtroppo per Thomas le cose non volgeranno al meglio nel corso delle prossime puntate italiane di Beautiful. Il giovane Forrester comincerà ad avere delle allucinazioni che lo porteranno a credere che un manichino con le fattezze di Hope abbia preso vita. Si tratta di un manichino che la Forrester Creations avrà fatto realizzare a scopo promozionale e che Thomas porterà a casa sua, all'insaputa di tutti. Qui, il fratello di Steffy si comporterà con la bambola come se fosse reale. Il primo a notare che in Thomas qualcosa non andrà sarà Finn, il quale ne parlerà con Steffy e Liam. Quest'ultimo deciderà di affrontare subito Thomas, convinto che il ragazzo sia ancora ossessionato da Hope.

Per questo si recherà nel suo appartamento, dove farà una sconcertante scoperta.

Spoiler Beautiful: Liam scopre la Bambola Hope a casa di Thomas

Proprio quando arriverà nell'appartamento di Thomas, Liam si troverà di fronte al manichino con le fattezze di Hope. Come prevedibile, Liam sarà sconvolto e chiederà immediatamente spiegazioni a Thomas.

Quest'ultimo cercherà di spiegargli che il manichino è un'idea dell'azienda Forrester, fatto realizzare a scopo promozionale. Inoltre sosterrà di averlo con sé solo per trarre ispirazione per creare i nuovi modelli della Collezione Hope For The Future. Tra lui e Liam andrà in scena un confronto molto duro, durante il quale Thomas sembrerà alquanto affaticato mentalmente.

Quando Liam se ne andrà, il giovane Forrester sarà preda di una forte emicrania, che lo porterà a perdere i sensi e a sbattere la testa contro la scrivania.

Thomas sente il manichino ordinargli di uccidere Liam

Dando uno sguardo alle trame di Beautiful già andate in onda negli Usa, quando riprenderà i sensi, Thomas sentirà la Bambola Hope ordinargli di uccidere Liam. Questo almeno, è quello che crede di sentire Thomas. Nel dettaglio, il manichino pregherà Thomas di liberarla da Liam, visto che il giovane Spencer continuerà a tenerla legata in un legame tossico. Nel frattempo, Hope e Steffy saranno alla Forrester e parleranno proprio di Thomas e Liam, ignare dello scontro avvenuto tra i due ragazzi.

Entrambe si mostreranno fiduciose riguardo a Thomas, ma il loro giudizio potrebbe cambiare nel momento in cui scopriranno che il giovane tiene a casa sua il manichino con le fattezze di Hope. Una story line alquanto intricata, i cui sviluppi verranno resi noti con le prossime anticipazioni di Beautiful.