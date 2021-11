Paura all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6, dove in queste ultime ore la giovane Clarissa si è sentita male, causando panico tra tutti i concorrenti presenti in quel momento. Clarissa si trovava in bagno e, secondo alle ricostruzioni fatte dai telespettatori che stavano seguendo la diretta in tv e in streaming, sarebbe svenuta salvo poi riprendersi e chiedere aiuto. Immediata la reazione di Manila e Soleil, che si sono subite presentate in bagno mentre la regia del GF Vip censurava le immagini.

Clarissa si sente male nella casa del GF Vip e chiede aiuto

Nel dettaglio, Clarissa si trovava in bagno e ad un certo punto si sente chiede aiuto. La prima ad intervenire è Manila Nazzaro che ha cercato subito di tranquillizzarla e di placarla, mentre la giovane principessina continuava a ripetere di "stare male".

Le urla e lo spavento di Clarissa hanno attirato l'attenzione di Soleil Sorge e Katia Ricciarelli che, in quel momento, si trovavano nella zona trucco, a pochi metri di distanza dal bagno.

Soleil è subito corsa in bagno per capire cosa stesse succedendo mentre Clarissa continuava a ripetere di stare male e di chiamare sua sorella.

La giovane Clarissa sarebbe svenuta nel bagno della casa di Cinecittà

Anche Katia Ricciarelli si è molto spaventata per l'accaduto e ha cercato di capire cosa fosse successo nel bagno dopo le grida di aiuto della ragazza.

A quanto pare, Clarissa sarebbe svenuta ma si sarebbe riuscita a rialzare da sola, salvo poi chiedere aiuto agli altri inquilini che in quel momento si trovavano nei dintorni del bagno.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Per fortuna, quindi, nulla di grave anche se le grida della principessina hanno fatto spaventare moltissimo gli altri inquilini del Grande Fratello Vip 6, che si sono subito prodigati per cercare di capire cosa fosse successo e quali fossero le condizioni di salute della ragazza.

La regia del Grande Fratello Vip ha censurato immagini e audio del malore di Clarissa

A quanto pare, dopo questo bello spavento, Clarissa si è riposata ed ha ripreso un po' di forze dopo un momento di grande paura, dove avrebbe perso i sensi in bagno.

Immediata la reazione del Grande Fratello Vip che, nel momento in cui Clarissa stava male ha subito censurato le immagini che provenivano dal bagno e tutte le inquadrature che in un certo modo potessero far capire ai telespettatori cosa stesse accadendo in quel momento.

Ad un certo punto, poi, quando Clarissa continuava a piangere e chiedere aiuto, la regia ha anche abbassato l'audio della diretta dalla casa di Cinecittà.

Un gesto doveroso nel pieno rispetto della privacy della giovane principessina che in quel momento non si è sentita bene.