Can Yaman continua ad essere uno dei volti di punta del momento, al centro dell'attenzione non solo per i suoi nuovi impegni professionali ma anche per le sue tormentate vicende sentimentali, che lo vedono sempre più sulla cresta dell'onda. Dopo la fine della sua relazione con Diletta Leotta, in queste ore è emersa la notizia di una presunta "tresca clandestina" con l'attrice Francesca Chillemi. Ebbene, dopo queste nuove voci sul suo conto, Can ha annunciato che presto dirà tutta la sua verità in un libro.

L'annuncio di Can Yaman e tutta la sua verità in un libro

L'attore turco, sul suo profilo Instagram dove è seguito da circa nove milioni di persone sparse in giro per il mondo, ha annunciato che presto uscirà il suo primo libro autobiografico dal titolo "Sembra strano anche a me", che sarà disponibile a partire dal 30 novembre.

Un libro nel quale Can Yaman si racconterà per la prima volta senza filtri, così come lui stesso ha svelato nella didascalia che ha postato sui social, dove questo pomeriggio ha annunciato il nuovo progetto che lo riguarda.

"Per la prima volta ho deciso di parlavi di me. Fino in fondo, senza filtri. Voglio raccontarvi la mia verità", ha scritto Can sui social, incuriosendo tantissimo i numerosi fan.

Dopo l'addio con Diletta Leotta, Can Yaman ha scelto la strada del silenzio assoluto

In tantissimi, infatti, aspettano di conoscere la verità dell'attore turco circa la fine della sua storia d'amore con Diletta Leotta che, per tutta l'estate, ha tenuto banco sul web, social e giornali di Gossip.

La conduttrice sportiva, in una intervista rilasciata lo scorso settembre a Verissimo, ha annunciato e confermato la fine della sua relazione con il divo turco, rivelando che avevano affrettato un po' troppo i tempi per costruire una relazione stabile e duratura.

Can Yaman, invece, ha preferito non proferire parola sulla fine di questa relazione: nonostante le dichiarazioni di Diletta Leotta, l'attore si è trincerato in un religioso silenzio.

L'incontro segreto tra Can e Francesca Chillemi

A quanto pare, però, tutta la verità potrebbe essere raccontata in questo libro autobiografico che sarà una sorta di "regalo di Natale" che l'attore farà ai tantissimi fan italiani che lo seguono e lo supportano.

Intanto, proprio in queste ultime ore, Yaman si è trovato al centro del gossip per una nuova paparazzata che non è passata inosservata. L'attore è stato beccato mentre usciva in gran segreto dall'appartamento dell'attrice Francesca Chillemi.

Stando ai retroscena riportati dalla rivista "Chi", i due protagonisti della fiction "Viola come il mare", avrebbero trascorso due notti insieme, da soli.