Le anticipazioni della famosa soap opera Una vita, dal titolo originale Acacias 38, riservano molte sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda dal 22 al 26 novembre su Canale 5, Laura Alonso, interpretata dall'attrice spagnola Agnès Llobet, ucciderà Velasco, ma salverà la vita a Genoveva. Frattanto Felipe comincerà a fare molte domande a Salmeron, riguardo la loro vita e il loro passato: la donna non si farà trovare impreparata e farà di tutto pur di tranquillizzare l'uomo, mostrandosi come una moglie devota e innamorata.

Nel frattempo Maite confesserà a Liberto di essere tornata a Calle Acacias per portare via Camino per sempre.

Spoiler Una Vita: Velasco minaccia Genoveva

Nelle nelle prossime puntate di Una Vita, Velasco scoprirà che Genoveva ha tentato di avvelenarlo, sarà così che l'uomo andrà dalla dark lady con l'obiettivo di ucciderla e la minaccerà con un attizzatoio. Nello stesso momento, però, arriverà Laura: la donna deciderà di salvare la vita a Genoveva, così sparerà un colpo di pistola verso Velasco e lo colpirà alla schiena, uccidendolo. Dopo la morte dell'uomo, Genoveva sarà nuovamente libera e accoglierà Felipe in casa sua, l'avvocato sarà assai curioso riguardo il loro passato e le farà molte domande.

Sarà così che Genoveva confesserà a Felipe di essere sua moglie e gli farà credere di essere una donna devota e innamorata: l'avvocato nei giorni seguenti, vivrà una sorta di luna di miele.

I Dominguez ricevono una lettera da parte di Cinta

Genoveva avviserà i domestici della situazione e intimerà loro di non rivelare nulla a Felipe, riguardo il suo passato, in tal modo la donna resterà l'unica persona in grado di gestire la vita di suo marito.

Nel frattempo Anabel annuncerà a Camino che i loro genitori si sono sposati, pertanto loro due sono diventate sorellastre. La giovane sarà assai felice per la notizia e deciderà di presentare ad Anabel la sua amata Maite. Nel frattempo Miguel cercherà in tutti modi di sedurre la bella messicana. Felipe, intanto, troverà un particolare fazzoletto all'interno di un cassetto, nel quale sono cucite le iniziali di Marcia.

Successivamente, con l'aiuto di Jacinto, Josè farà arrestare il truffatore Puerta. Bellita, invece, avrà ancora dei seri problemi alla voce e suo marito penserà di far sospendere la sua esibizione una volta per tutte. Successivamente i Domínguez riceveranno una lettera da parte di Cinta.

Genoveva organizza un incontro tra Felipe e Ramon

Genoveva organizzerà un incontro tra Felipe e Ramon con lo scopo di far chiarire i due. Bellita, intanto, leggerà la lettera inviata da Cinta e si commuoverà molto, poi deciderà di non annullare i suoi concerti e penserà ad un modo per recuperare definitivamente la voce. Frattanto Marcos e Felicia torneranno dalla luna di miele, così Anabel chiederà alla donna di riappacificarsi con Camino.

In seguito Maite incontrerà Liberto, per riscuotere i soldi che l'uomo le doveva già da tempo, poi lo informerà di essere tornata a Calle Acacias per portare via Camino per sempre. Ramon e Lolita, invece, organizzeranno una bella sorpresa ad Antonito, per festeggiare la sua nomina di deputato. Infine, Felipe farà una riunione con Ramon e Liberto e chiederà ai suoi amici alcuni consigli, riguardo la sua relazione con Genoveva.