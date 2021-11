can yaman ha voltato pagina in amore, dopo il naufragio della lovestory avuta con Diletta Leotta. O almeno questa è l'indiscrezione che ha lanciato il nuovo numero di Chi magazine, il giornale diretto da Alfonso Signorini. Il noto rotocalco di Gossip, nel dettaglio, ha pubblicato una foto esclusiva dell'avvistamento del divo turco in atteggiamenti intimi con Maria Giovanna Adamo. Tra le pagine della fonte, la modella italiana presentata come la sospetta nuova fiamma dell'attore turco protagonista della fiction Mediaset di successo, Daydreamer. Un gossip che giunge nei giorni in cui ricorre il compleanno del "personaggio tv del 2021", titolo che è stato conferito a Can al Festival del Cinema di Venezia 2021.

Can Yaman avvistato con una giovane mora

Tra le pagine del nuovo numero di Chi magazine è stata pubblicata una foto che ritrae Can Yaman mentre si stringe a colei che i rotocalco di cronaca rosa presenta come la sua possibile nuova fiamma, Maria Giovanna Adamo. Stando all'identikit fornito dalla fonte, del presunto nuovo amore del divo turco tanto amato nel Belpaese, si tratta di una modella di 25 anni e originaria di Crotone. Come emerge dalla foto esclusiva, Maria, dalla bellezza mediterranea, rappresenta un prototipo di donna diverso da Diletta Leotta, l'ultima fiamma bionda del turco.

I due presunti neo piccioncini, come riporta inoltre il giornale sul loro conto, si sarebbero conosciuti per la prima volta in Sicilia, sul set di Viola come il mare, la nuova serie tv in cantiere che vedrà Can indossare i panni di attore protagonista.

Dal fatidico primo incontro, la conoscenza tra i due sarebbe decollata in una frequentazione intima.

Nel frattempo i diretti interessati si riservano della facoltà di non pronunciarsi sul gossip sul loro sospetto amore in corso.

Il divo di Daydreamer compie gli anni

In questi giorni si parla di Can Yaman anche per il suo compleanno, ricorso lo scorso 8 novembre 2021.

L'attore turco ha compiuto 32 anni e il giorno prima dell'evento si è recato al Policlinico Umberto I di Roma, per un'iniziativa benefica. Ha, cioè, inaugurato la raccolta fondi per l’Associazione Can Yaman For Children, volta a donare ai pazienti più piccoli in ospedale una culla termica e un respiratore pediatrico. Per l'occasione, inoltre, Can si è presentato presso il reparto di Neonatologia e Pediatria della rinomata struttura medica, con dei regali per i pazienti.

"Domenica è stata una giornata indimenticabile -scrive intanto il divo dell'esperienza vissuta in ospedale, in un post su Instagram-. Il primo passo di un progetto per me molto importante. Assieme, possiamo fare tanto per aiutare i bambini in difficoltà. Amore genera amore".

Nel giorno del suo compleanno, la scorsa domenica Yaman ha festeggiato insieme a poche persone intime, presso la sua dimora capitolina. Un party privato tenutosi a Roma e senza sfarzi, a cui tra le altre persone hanno preso l'amico Roberto Macellari e alcuni collaboratori del divo turco.

Insomma, il futuro sembra tingersi sempre più del tricolore italiano, per il bello e bravo Can Yaman.