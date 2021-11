Can Yaman interpreterà a breve il ruolo di Sandokan. Infatti, al termine delle riprese di Viola come il mare, l'attore di Istanbul si concentrerà sul remake della serie anni '70. Nella giornata di sabato 20 novembre, la sceneggiatrice Elena Bucaccio ha mostrato in una storia Instagram il copione della fiction in cui reciterà Can. Nel frattempo, Yaman e Francesca Chillemi, che stanno lavorando insieme, sono finiti al centro del Gossip per alcune fotografie e rumor, riguardanti un weekend che avrebbero trascorso insieme.

Can Yaman: le riprese di Sandokan sono vicine

Can Yaman ha trascorso gli ultimi mesi ad allenarsi, per potere interpretare al meglio il ruolo di Sandokan. Infatti, per ricoprire i panni della Tigre della Malesia, l'attore turco si è sottoposto e continua a fare allenamenti in palestra. Inoltre, Can ha dovuto fare anche equitazione in un maneggio e imparare ad usare la sciabola per essere pronto per interpretare il personaggio creato da Emilio Salgari. Le riprese della nuova serie televisiva inizieranno a breve. A tal proposito, la sceneggiatrice Elena Bucaccio ha mostrato nelle ultime ore, il copione della puntata pilota di Sandokan.

Can Yaman: dopo Francesco Demir interpreterà Sandokan

Da fine settembre, Can Yaman ha iniziato le riprese a Roma di Viola come il mare.

Nel mese di ottobre, il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno si è trasferito insieme allo staff della fiction in Sicilia, a Palermo, per continuare a girare le scene e, dopo qualche settimana, il cast è rientrato nella capitale. Dopo avere terminato di ricoprire i panni di Francesco Demir, Can interpreterà il ruolo di Sandokan.

L'attore di Istanbul passerà, pertanto, da recitare in italiano a cimentarsi con l'inglese, perché il remake della serie anni '70 sarà distribuita in diversi paesi.

Can Yaman tace sulla vita privata e si concentra sulla carriera

Nei giorni scorsi, sul settimanale diretto da Alfonso Signorini sono stati pubblicati alcuni scatti di Can Yaman e Francesca Chillemi, che avrebbero trascorso un weekend insieme, nella casa romana dell'attrice.

La coppia non ha commentato i pettegolezzi sul loro conto, senza smentire o confermare il gossip. L'unica cosa certa, al momento, è che il futuro Sandokan si sta concentrando sulla sua carriera di attore, imprenditore e scrittore. Infatti, oltre ai suoi impegni nella recitazione, Yaman ha creato il suo profumo e ha scritto un libro sulla sua vita privata. Non resta che attendere ulteriori informazioni, per scoprire quando inizieranno le riprese della serie tv che rese famoso Kabir Bedi e per scoprire chi ricoprirà il ruolo di Marianna.