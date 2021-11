Il Grande Fratello Vip 2021 entra nel vivo e, nel corso delle prossime settimane, nuovi concorrenti varcheranno la soglia della porta rossa di Cinecittà. A dare l'annuncio ufficiale è stato il padrone di casa Alfonso Signorini, il quale ha confermato che saranno complessivamente 10 i nuovi personaggi famosi che entreranno pian piano in casa e che si metteranno in gioco nel corso delle prossime settimane.

Tra questi dovevano esserci anche due ex volti di Uomini e donne ma, a quanto pare, la loro partecipazione sarebbe saltata negli ultimi giorni.

Nuovi concorrenti in arrivo al Grande Fratello Vip 2021

Nel dettaglio, le anticipazioni sul GF Vip 2021 rivelano che questa sesta edizione andrà avanti fino al prossimo 14 marzo 2022, giorno in cui si disputerà la finalissima di quest'anno e verrà proclamato il vincitore assoluto, scelto dal pubblico da casa col televoto.

Tuttavia, per portare avanti il reality show fino al prossimo marzo, sarà necessario far entrare nuovi concorrenti in casa, pronti a mettersi in gioco per creare nuove dinamiche e rendere così interessante il programma, che toccherà la durata complessiva di ben sei mesi.

Ma chi saranno questi nuovi personaggi famosi che si metteranno in gioco nel corso delle prossime settimane?

Saltano due ex volti di Uomini e donne nel cast del GF Vip 6

Tra i nomi circolati vi erano quello di Giulio Raselli e Giulia Cavaglià, entrambi noti al pubblico di Canale 5 per la loro partecipazione a Uomini e donne e quindi per essere due ex volti della trasmissione di Maria De Filippi.

I due, stando alle indiscrezioni che sono state riportate sul web da Deianira Marzano, si sarebbero trovati già in quarantena per prepararsi a entrare in casa nel corso delle prossime settimane ma alla fine è saltato tutto.

Sia Giulia Cavaglià che Raselli non faranno parte del cast di questo Grande Fratello Vip 2021 e si vocifera che il motivo avrebbe a che fare con delle incomprensioni che sarebbero nate con la produzione del reality show Mediaset, condotto da Alfonso Signorini.

Chi è in lizza per entrare al GF Vip 2021 di Signorini

Sta di fatto che, al momento, la presenza di Giulio e Giulia di Uomini e donne, non è più prevista nel parterre dei nuovi concorrenti che varcheranno la soglia della porta rossa di Cinecittà.

Inoltre le anticipazioni sul GF Vip 6 rivelano che tra i nomi certi di questa edizione ci sarebbe quello di Maria Monsè. La showgirl e attrice, che in passato ha partecipato già al reality show, si metterà di nuovo in gioco come concorrente del reality show Mediaset.

Tra le new entry di questa sesta edizione ci sarebbe anche Valeria Marini, la quale tornerebbe in casa assieme all'amico Giacomo Urtis e rappresenterebbero un concorrente unico.