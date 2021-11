La soap opera di origine turca Love is in the air si avvicina al finale della prima stagione, i cui ultimi episodi verranno trasmessi su Canale 5 nella settimana dal 22 al 27 novembre 2021.

Dopo aver scoperto che Serkan non è il padre del bambino di Selin e, dunque, aver superato l'ennesima difficoltà, una notizia scioccante metterà a dura prova il rapporto tra Eda e l'architetto. Quest'ultimo ha scoperto da poco di avere un tumore al cervello e ha deciso di non rivelarlo alla fidanzata. Dopo aver cercato di vivere nuove esperienze, come indagare su un omicidio e noleggiare un camper, nell'ultima scena che chiuderà la prima stagione, Eda scoprirà la malattia di Serkan.

Anticipazioni Love is in the air, ultimi episodi della prima stagione: il finale in onda il 27 novembre

La prima stagione di Love is in the air si concluderà su Canale 5 sabato 27 novembre con un finale aperto. Eda farà una scoperta inaspettata: Serkan ha un tumore al cervello. Prima di arrivare a questo momento, però, i due protagonisti vivranno delle bizzarre avventure. Come i telespettatori hanno già visto, dopo aver saputo di essere malato, Bolat ha convinto Eda a vivere delle esperienze nuove, realizzando alcuni desideri come quello di improvvisarsi detective.

Gli episodi in onda dal 22 novembre riprenderanno dall'indagine sulla scomparsa di un ricco uomo d'affari. Stando alle anticipazioni, però, il gioco andrà troppo oltre.

I due fidanzati si introdurranno di nascosto nella casa della vittima per recuperare il diario su cui l'uomo scriveva, ma le cose finiranno per complicarsi quando anche il team dell'Art Life sarà coinvolto nella rocambolesca indagine.

Eda e Serkan noleggiano un camper e si ritrovano su un set cinematografico

Archiviata l'indagine, Eda e Serkan si cimenteranno in altre sfide.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Dopo aver noleggiato un camper ed essersi allontanati per qualche giorno dalla città, si ritroveranno su un set cinematografico e verranno convinti a partecipare alle riprese. Mentre sarà in corso la lavorazione, l'attrice protagonista mostrerà di essere molto attratta da Serkan, scatenando così la gelosia di Eda. Giunta la sera, i due fidanzati decideranno di cenare in un ristorante vicino e, casualmente, vi incontreranno Aydan e Kemal.

La situazione assumerà contorni ancora più imbarazzanti quando arriverà anche Puren, convinta di poter conquistare l'architetto. A tal proposito, le anticipazioni di Love is in the air rivelano che la donna pianificherà di allontanare Eda usando un escamotage alquanto stravagante: l'ipnosi.

Nel finale di stagione di Love is in the air Eda scopre che Serkan è malato

Stando alle anticipazioni, Puren proverà ad ipnotizzare Eda, ordinandole di dimenticare Serkan. La paesaggista asseconderà l'attrice e farà finta di non conoscerlo. Successivamente, quando apprenderà che la fidanzata starà soltanto fingendo, l'architetto capirà cosa ha provato Eda dopo l'incidente aereo, cioè quanto spiacevole sia stato essere dimenticati dalla persona amata.

Una volta rientrati al camper, dopo che le riprese saranno sfociate in una comica messinscena, Eda e Serkan si ritroveranno finalmente da soli e in tutta tranquillità. Tuttavia, la serenità non durerà per molto. La ragazza, infatti, troverà il risultato degli esami medici e scoprirà con sgomento che l'uomo è malato.