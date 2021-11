I colpi di scena nella casa del Grande Fratello Vip 6 non mancano mai e, nel corso dell'ultima puntata serale del reality show in onda su Canale 5, c'è stato un nuovo duro e acceso confronto tra Soleil Sorge e la moglie di Alex Belli. Le due donne si sono ritrovate ai ferri corti in studio: una scena che ha infastidito in primis lo stesso Alex, il quale ha ammesso di essere deluso e amareggiato da tutta questa situazione che sua moglie sta portando avanti. Eppure, secondo Lulù, Delia potrebbe essere interessata ad una "cosa a tre" con Alex e Soleil Sorge.

Nuovo scontro in diretta al GF Vip tra Soleil e Delia, la moglie di Alex Belli

Nel dettaglio, durante il confronto-scontro che c'è stato il 12 novembre tra Delia e Soleil nel corso della puntata serale del Grande Fratello Vip 6, la moglie dell'attore ha ribadito il suo pensiero sulla giovane influencer.

Secondo Delia, sarebbe stata lei a provocare suo marito Alex, al punto da "farlo cadere" nella sua trappola.

Accuse che Soleil ha rigettato al mittente continuando a ribadire che Delia non dovrebbe temerla, dato che sostiene di essere sicura al 100% del sentimento che prova nei confronti di suo marito.

Il colpo di scena è arrivato sul finale di questo confronto, quando Delia ha spiazzato tutti facendo dei complimenti a Soleil e sottolineando il fatto che fosse una bella ragazza, che non passa inosservata all'interno della casa.

Lulù muove delle insinuazioni sul rapporto tra Alex-Delia-Soleil

Parole che hanno lusingato Soleil Sorge e che hanno portato la giovane Lulù a fare delle insinuazioni sul conto della moglie di Alex Belli.

Durante la puntata serale del Grande Fratello Vip 6, infatti, Alex e Lulù si sono ritrovati insieme in giardino per una pausa sigaretta e, a quel punto, la principessina ha ipotizzato il fatto che Delia Duran possa essere interessata ad avere un "rapporto a tre" con lui e la stessa Soleil.

"Ma forse vuole fare una cosa, un avvicinamento a te e Soleil. Magari le piace Soleil e vuole avere una cosa con voi due", ha ipotizzato la principessina che non ha ricevuto risposta da parte dell'attore romano.

Delia potrebbe entrare nella casa del GF Vip?

Insomma il dubbio di Lulù è che Delia stia attaccando così veementemente Soleil Sorge, forse perché alla base ci sarebbe un'attrazione nei suoi confronti e forse vorrebbe sperimentare un incontro particolare con l'ex protagonista di Uomini e donne e suo marito Alex.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, di sicuro Delia nel corso della puntata del GF Vip, ha confermato che le piacerebbe moltissimo poter entrare a far parte del cast di questa edizione e quindi entrare in casa.