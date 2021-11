Can Yaman continua ad essere al centro dell'attenzione mediatica, complici anche le recenti voci di flirt che lo vedrebbero protagonista con Francesca Chillemi. I due sono stati paparazzati dal settimanale "Chi" mentre uscivano in gran segreto dallo stesso palazzo, probabilmente dopo che avevano trascorso una o più notti insieme. Le voci di flirt tra i due, quindi, si sono subito rincorse anche se l'attore ha scelto di perseguire la strada del silenzio e sui social ha postato degli scatti che lo vedono in versione "baby" assieme al suo papà.

La paparazzata di Can Yaman e Francesca Chillemi

Nel dettaglio, Can e la sua collega Francesca Chillemi, con la quale sta condividendo il set della fiction "Viola come il mare", sono stati paparazzati mentre uscivano entrambi super-coperti per cercare di non farsi beccare, dallo stesso palazzo.

A quanto pare, stando alla ricostruzione fatta dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, Can e Francesca avrebbero trascorso il weekend insieme, nello stesso appartamento.

Inutile dire che, dopo questa paparazzata, le voci legate ad un possibile flirt in corso tra Can e Chillemi si sono subito sprecate.

Il silenzio social di Can sulle voci di flirt con Francesca Chillemi

Eppure, a distanza di giorni da quel chiacchieratissimo servizio, Can Yaman ha scelto di perseguire la strada del silenzio assoluto.

Sui social, infatti, l'attore turco non ha fatto minimamente cenno a queste fotografie che sono apparse sulla rivista di Gossip e che lo vedono protagonista assieme alla sua collega.

Can ha preferito, così, non rilasciare alcun tipo di dichiarazione in merito e non ha smentito (ma neppure confermato) le voci di flirt di questi giorni con l'attrice ed ex Miss Italia.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Cosa sta succedendo tra i due? Possibile che dopo l'addio definitivo con Diletta Leotta, Can ritrovi il sorriso proprio al fianco della bellissima Francesca?

Le foto di Can Yaman da bambino con il suo amato papà

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione nel corso delle prossime settimane e se i due diretti interessati faranno chiarezza su questa situazione, l'attore turco nel corso delle ultime ore ha postato sui social delle foto che lo ritraggono in versione baby.

Can ha scelto di condividere con i tantissimi fan che lo seguono, degli scatti amarcord che lo vedono in compagnia del suo amato papà, con tanto di dedica speciale fatta all'uomo che lo ha messo al mondo.

"Ricordo che, quando ero bambino, ascoltavo i racconti di mio padre e sognavo di diventare con lui. Lo consideravo un idolo", ha scritto Can sui social pubblicando gli scatti con l'amato papà e riportando uno stralcio del suo primo romanzo autobiografico in vendita da fine novembre.