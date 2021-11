Molte novità attendono i fan de Il Paradiso delle Signore in onda dal 22 al 26 novembre su Rai 1. Gi spoiler delle nuove puntate rivelano che Gemma Zanatta sarà gelosa della vicinanza sorta tra Marco e Luisa. Tina Amato, invece, vedrà sua madre Agnese baciare Armando Ferraris.

Il Paradiso delle signore, puntate 22-26 novembre: Gemma gelosa della vicinanza tra Luisa e Marco

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore sulle puntate dal 22 al 26 novembre segnalano che Giuseppe comunicherà alla famiglia di essere arrivato in Germania e per questo Tina e Salvatore appariranno commossi all'opposto di Agnese.

Gemma, invece, sarà gelosa della vicinanza sorta tra Marco e Luisa mentre Tina fisserà la data dell'operazione alle corde vocali.

Maria diventerà gelosa quando vedrà una foto di Rocco insieme ad una bella ragazza in occasione della vincita di una gara ciclistica. A tal proposito, la sartina cercherà di mettersi in contatto con il ragazzo, scoprendo che ha cambiato alloggio senza avvisarla.

Flora, invece, diventerà sempre più complice di Umberto mentre Cosimo le consegnerà le ultime foto di suo padre. Infine Tina sarà invitata da Vittorio ad una festa a casa sua, dove interverrà anche Salvatore, il quale annuncerà di essere realmente interessato ad Anna.

Agnese crede che Rocco abbia un'altra relazione a Roma

Nelle nuove puntate de Il Paradiso, Stefania leggerà un articolo diffamatorio scritto da Marcos, che nel frattempo manipolerà Luisa per un suo tornaconto personale. A tal proposito, quest'ultimo scoprirà che Gemma è una venere del grande magazzino e per questo deciderà di farsi avanti.

Agnese, invece, crederà che Rocco abbia un'altra relazione a Roma, tanto da confidarlo ad Armando. Qui, la sarta e il Ferraris appariranno sempre più vicini dopo la partenza di Giuseppe.

Nel contempo, Flora inizierà ad avere dei sospetti dopo aver visto un dettaglio sulla foto di Achille, inviatele da Cosimo. Adelaide, invece, comincerà ad avere sempre più paura dopo aver scoperto che il caso sulla morte di Achille è stato riaperto in America.

Tina sorprende sua madre e Armando baciarsi

Allo stesso tempo, Stefania scoprirà che il ragazzo che piace a Gemma non è altro che Marco, il giornalista che ha scritto gli articoli sugli sfratti. Maria deciderà di raggiungere Roma per parlare a quattrocchi con Rocco mentre Ludovica prenderà del tempo dopo la richiesta di Marcello di vivere la loro storia alla luce del sole.

Umberto convincerà Marco a collaborare per il Paradiso Market e per questo Stefania non apparirà molto contenta all'opposto di Gemma. Più tardi, il Guarnieri e Flora si prometteranno di dimenticare il bacio che c'è stato tra di loro.

Anna, nel contempo, raggiungerà il paese insieme a Salvatore. Il giovane Amato, a questo punto, chiederà a sua madre e Armando di sostituirlo in caffetteria. Alla fine, i due ex amanti non potranno reprimere il loro desidero di baciarsi, se non venissero sorpresi da Tina.