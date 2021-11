Pare che nel cuore del protagonista di "Mr. Wrong" Can Yaman sia entrata un'altra donna, dopo la rottura con la giornalista di DAZN, Diletta Leotta. La notizia è stata pubblicata dalla settimanale Chi, secondo il quale il 32enne ha iniziato a frequentare la modella Maria Giovanna Adamo, conosciuta sul set. Con questa notizia, svaniscono le speranze di Diletta per una riappacificazione.

La modella aveva pubblicato 4 settimane fa una foto con Can

Si vocifera che il cuore di uno degli uomini più desiderati dal genere femminile sia di nuovo impegnato.

Stando a quanto riportato dal settimanale di Alfonso Signorini, il 32enne turco e la modella di Crotone si sarebbero incontrati per prima volta sul set di "Viola come il mare", la serie che Yaman sta girando a Palermo, e da lì è iniziata la presunta nuova storia d'amore.

I due giovani sono apparsi molto vicini e addirittura innamorati sul set della serie, anche se non si sa ancora in che ruolo sia presente la 25enne. Dopo l'uscita della notizia, non c'è stata nessuna reazione dai diretti interessati. Ma una certa conferma potrebbe essere una foto sul profilo Instagram della modella accanto a Can Yaman, pubblicata 4 settimane fa, nella sezione stories in evidenza. Forse nei prossimi giorni la modella fornirà qualche dettaglio in più; non si può dire la stessa cosa per il protagonista di "DayDreamer", perché lui tiene molto riservata la sua vita privata.

Per Diletta Leotta non ci sono più speranze per un ritorno di fiamma?

La love story tra Diletta Leotta e Can Yaman è stata una delle più chiacchierate dell'estate 2021, per il semplice fatto che in molti la consideravano costruita solo per ottenere più visibilità. La giornalista e l'attore non sono mai apparsi insieme in un'intervista ma solo sui loro profili social, salvo qualche foto dai paparazzi.

Ma dopo la fine della storia, è stata Diletta a parlare dagli studi di "Verissimo", da cui dichiarava che era ancora innamorata di Can e che sperava in un ritorno di fiamma.

La giornalista sportiva ha ammesso davanti a Silvia Toffanin che dopo la rottura con l'attore non erano rimasti in buoni rapporti, anzi erano molto lontani, ma comunque sperava ancora che il futuro potesse unirli di nuovo.

Però, dopo la notizia della nuova storia d'amore di Can, per la coppia più chiacchierata dell'estate pare che non ci siano più speranze.

Il compleanno sobrio di Can Yaman

L'8 novembre scorso l'attore turco ha festeggiato i suoi trentadue anni e secondo gli scatti pubblicati da Chi, si vede un piccolo gruppo di persone che entra nella casa di Can, portando con sé anche la torta. Yaman ha spento le candeline davanti ai suoi collaboratori in un party molto sobrio e senza rumore mediatico.