Tra le fiction più amate di questa stagione autunnale vi è Cuori, la serie con protagonisti Pilar Fogliati e Daniele Pecci, giunta al termine della sua prima stagione. Un prodotto made in Italy che ha entusiasmato i tantissimi spettatori Rai che si sono appassionati alle vicende di Alberto e Delia e che, adesso, sperano di poter vedere le nuove puntate della seconda serie. A rompere il silenzio sul futuro della fiction, ci ha pensato il regista che in conferenza stampa, aveva annunciato già la scrittura dei prossimi episodi.

La fiction Cuori premiata dagli ascolti

Nel dettaglio, la prima stagione di Cuori saluterà il pubblico di Rai 1 questa domenica 28 novembre con la messa in onda dell'ultima puntata in prima visione assoluta, la quale si preannuncia densa di colpi di scena e sorprese, in primis per Cesare.

L'uomo, infatti, si ritroverà sospeso tra la vita e la morte, dato che le sue condizioni di salute andranno incontro ad un netto peggioramento e per lui sarà necessario sottoporsi al più presto ad una nuova operazione per far sì che gli venga impiantato un nuovo cuore.

Insomma le sorti di Cesare saranno appese ad un filo ma, in vista del gran finale della prima stagione, i fan di Cuori si chiedono già se ci sarà la seconda serie da mandare poi in onda su Rai 1.

La Rai, per ora, tace sulle nuove puntate di Cuori 2

Gli appuntamenti di quest'anno con Cuori sono stati premiati dal pubblico, con una media di circa quattro milioni di fedelissimi a settimana e picchi di share del 21%.

Numeri che hanno permesso alla rete ammiraglia di avere sempre la meglio nella gara auditel contro i programmi competitor che venivano trasmessi nelle stesse serate sulle reti Mediaset.

Insomma, gli ascolti hanno premiato la prima stagione della fiction e tutti fa sperare nel seguito di Cuori 2. Al momento, però, da parte della Rai non c'è stato ancora il via libera ufficiale.

I vertici di Rai Fiction, infatti, non si sono ancora espressi su quello che sarà il futuro della serie televisiva con Pilar Fogliati.

Il retroscena del regista su Cuori 2

Vige il silenzio assoluto anche se, il regista della fiction, durante la conferenza stampa ha ammesso che gli autori sono già al lavoro per mettere a punto le trame della seconda stagione.

"I nostri autori sono pronti per scrivere le nuove stagioni anzi lo stanno già facendo", aveva anticipato il regista di Cuori in merito all'idea di una seconda serie da mandare poi in onda su Rai 1.

Al tempo stesso, però, in quella occasione il regista Riccardo Donna aveva sottolineato che la decisione sarebbe dipesa dalla Rai e anche dagli ascolti registrati dalla prima stagione della fiction. E visti i risultati positivi, c'è da scommettere che la Rai non si lascerà scappare questo prodotto.