Continuano ad entusiasmare gli intrighi legati al più importante magazzino milanese degli anni sessanta. Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore non mancheranno i colpi di scena.

L'attenzione sarà focalizzata sulla coppia che nel corso dei mesi è diventata un punto fermo della fiction di Rai1: Marcello Barbieri e Ludovica Brancia. La loro storia d'amore ha appassionato i telespettatori, ma allo stesso tempo ha dato modo ad Adelaide di mettere bastoni tra le ruote ai due per via della differenza di ceto sociale. Puntata dopo puntata, Marcello ha sentito la necessità di ufficializzare il proprio rapporto con la giovane Brancia.

Quest'ultima però ha preferito rimanere ancora con i piedi per terra, per evitare uno scandalo. Stando alle indiscrezioni sembrerebbe che nei prossimi episodi qualcosa ostacolerà il rapporto tra Ludovica e Marcello.

Il Paradiso delle Signore, la differenza di ceto ostacolerà il rapporto tra Marcello e Ludovica

Dopo la rottura della relazione con Roberta, Marcello Barbieri ha ritrovato l'amore con la contessina Brancia di Montalto. I due innamorati hanno iniziato a vedersi di nascosto ma - puntata dopo puntata - non hanno potuto fare a meno di rivelare la loro relazione ai loro conoscenti più cari. Una di queste è stata Adelaide di Sant'Erasmo che fin dal primo istante non ha accettato la relazione tra Marcello e Ludovica.

Essa avrebbe preferito una persona borghese, capace di tenere testa alla giovane Brancia, soprattutto da un punto di vista economico. Tuttavia la zia di Marta ha messo in atto un piano per far uscire allo scoperto Barbieri, dimostrando a tutti di non essere all'altezza di Ludovica. Come visto nelle precedenti puntate, inizialmente Adelaide non è riuscita a mettere in difficoltà il socio della Caffetteria.

Dopo aver assunto Marcello al Circolo come direttore di sala, Barbieri ha dimostrato di possedere tutte le capacità per gestire al meglio il prestigioso locale milanese.

Stando alle indiscrezioni però, sembrerebbe che la coppia possa presto vivere un periodo difficile. Se da una parte Marcello preferirebbe uscire allo scoperto, rivelando a tutti della loro relazione, dall'altra Ludovica crede che non sia un'ottima idea.

Molto probabilmente la contessina Brancia sta iniziando a capire l'importanza della differenza di ceto sociale tra lei e il suo fidanzato. Non a caso, all'arrivo della new entry Marco di Sant'Erasmo, la ragazza ha evitato di presentargli Marcello come suo fidanzato.

Il Paradiso 6, Brancia potrebbe lasciare Marcello

Al di là delle attuali puntante de Il Paradiso delle Signore, recentemente i fan hanno notato che gli interpreti di Marcello e Ludovica (Pietro Masotti e Giulia Arena) hanno avuto un dialogo attraverso i loro profili social. Sembrerebbe infatti che i due attori non abbiano più molte scene da interpretare insieme e questo porta a pensare che la relazione tra i due sia già finita negli episodi già girati e che ancora non sono stati trasmessi. Non è escluso che in tutto questo possa esserci lo zampino di Adelaide.