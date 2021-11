Giunge al termine la prima stagione di Storia di una famiglia perbene, la nuova fiction del prime time di Canale 5 con protagonisti Giuseppe Zeno e Simona Cavallari. La serie, in queste settimane di messa in onda, ha ottenuto dei risultati d'ascolto molto positivi anche se, in merito ad una possibile seconda stagione, Mediaset non si è ancora espressa e tutto tace sul futuro della fiction.

Chiude la fiction Storia di una famiglia perbene

Nel dettaglio, la prima stagione di Storia di una famiglia perbene su Canale 5 ha ottenuto un buon successo dal punto di vista degli ascolti, con una media che supera la soglia dei 3,2 milioni di spettatori a settimana e uno share complessivo che ha superato la soglia del 17%.

Numeri decisamente positivi per una serie televisiva del Biscione, dato che gli ultimi anni non sono stati affatto semplici per le fiction del Biscione, che non sono state premiate dal pubblico.

La situazione, però, è cambiata nettamente da quest'anno dato che sia Luce dei tuoi occhi che Storia di una famiglia perbene hanno saputo intercettare il gusto e il gradimento del pubblico della rete ammiraglia.

Silenzio sulla seconda stagione di Storia di una famiglia perbene: Mediaset per ora 'tace'

Ma ci sarà una seconda stagione della fiction con Giuseppe Zeno? Al momento, per i fan non ci sono buone notizie all'orizzonte, dato che Mediaset non si è ancora pronunciata su quello che potrebbe essere il futuro di questa serie.

Non ci sono conferme, quindi, sulle nuove puntate della fiction di Canale 5, tratta dal romanzo omonimo scritto da Rosa Ventrella.

Tuttavia, basandosi sui romanzi della scrittrice, è stato realizzato un solo libro che ha poi ispirato la fiction di Canale 5.

Basandosi su questo, quindi, la seconda stagione della serie potrebbe essere seriamente a rischio, a meno che gli sceneggiatori non decidano di mettersi al lavoro per creare da zero nuove trame e nuovi colpi di scena da proporre al pubblico.

Giuseppe Zeno sbanca gli ascolti delle fiction Rai e Mediaset

Insomma il futuro di questa fiction che ha saputo conquistare il gradimento degli spettatori di Canale 5, resta tutto da scoprire e si aspetta la decisione finale che spetterà solo ed esclusivamente ai vertici del Biscione.

Intanto, Giuseppe Zeno continua ad essere il "re Mida" delle fiction in questa stagione televisiva.

Dopo il successo di quelle in onda quest'anno su Canale 5 con Anna Valle e Simona Cavallari, ecco che è tornato in onda anche su Rai 1.

Da lunedì sera, è il protagonista di Blanca, la nuova serie poliziesca che ha debuttato con una media di circa sei milioni di spettatori e picchi di share del 30%, strapazzando il Grande Fratello Vip 6.