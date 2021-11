Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle ore 19:55 su Rete 4 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni tedesche della soap opera ideata da Bea Schmidt raccontano che Erik e Werner si coalizzeranno per tentare di separare Ariane e Robert riempiendo di telefonate minatorie la dark lady. Kalenberg verrà, successivamente, aggredita e sedata, mentre il giovane albergatore inizierà a credere che la compagna stia perdendo la testa. Ariane, intanto, aggredirà di notte il giovane Saalfeld scambiandolo per un intruso, nel frattempo Gerry donerà a Shirin il primo premio del torneo di golf.

Ceylan, infine, bacerà il fratello di Max per ringraziarlo ma quest'ultimo si illuderà che la ragazza nutra dei sentimenti per lui.

Erik e Werner faranno fronte comune per tentare di separare Robert e Ariane

Gli spoiler bavaresi di Sturm der Liebe anticipano che Ariane, dopo aver fatto credere a Robert e Cornelia di essere consanguinei, riuscirà a far separare il giovane albergatore e la madre di Benni.

A quel punto, Kalenberg, oramai innamorata di Robert, farà breccia nel cuore dell'uomo e i due formeranno una coppia.

Tale legame amoroso, però, non andrà a genio a Erik e Werner, i quali faranno fronte comune per tentare di far separare la dark lady e l'imprenditore.

Per riuscire in tale intento, Vogt e Saalfeld inonderanno di telefonate minatorie, che diverranno vere e proprie minacce, Ariane.

Ariane verrà aggredita durante una passeggiata nel bosco

Kalenberg, nelle prossime puntate tedesche della fiction daily, subirà anche un'aggressione durante una passeggiata nel bosco. A seguito di questo spiacevole episodio, Robert comincerà a credere che la compagna stia perdendo la testa, quindi inviterà la stessa a farsi visitare da Michael.

Il dottore, però, non troverà alcuna traccia di sostanze stupefacenti nel corpo della donna e, a quel punto, Ariane andrà nel panico.

Nel tentativo di schiarirsi le idee, la dark lady si recherà al lago ma verrà assalita da un'ondata di voci inquietanti che inonderanno le sue orecchie, sino al punto che il responsabile di quelle innumerevoli vessazioni subite si paleserà al suo cospetto.

Shirin bacerà Gerry ma si innamorerà di un altro uomo

Le trame tedesche della soap opera rivelano che il rapporto tra Gerry, fratello maggiore di Max caratterizzato da un deficit cognitivo, e Shirin è sempre stato magnifico sin dall'approdo del giovane a Bichlheim.

Se da un lato, però, Richter nutre dei sentimenti per l'amica di Maja, dall'altro lato Ceylan lo vede soltanto come un semplice amico.

Gerry, successivamente, regalerà a Shirin il primo premio vinto al torneo di golf del valore di diecimila euro, così da dimostrare l'amore che prova nei suoi riguardi.

Ceylan risponderà, in maniera impulsiva, con un bacio atto a ringraziare il generoso Gerry, se non fosse che Richter traviserà tale gesto scambiandolo per un ricambio dei suoi stessi sentimenti.

Il fratello di Max, infine, rimarrà profondamente deluso scoprendo non solo che l'amore che prova per Shirin non è reciproco, ma anche vedendo che la ragazza si innamorerà di un altro uomo sotto i suoi occhi.