Prosegue l'appuntamento su Rai 1 con la fiction Cuori che vede protagonista Pilar Fogliati e Daniele Pecci. Le anticipazioni riguardanti la sesta puntata di questa prima stagione che sta ottenendo un buon successo dal punto di vista auditel, rivelano che ci saranno un po' di novità e colpi di scena. Occhi puntati in primis sul ritorno inaspettato di Cesare, che causerà non poco imbarazzo alla coppia composta da Delia e Alberto.

Cambio programmazione per la fiction Cuori: ecco quando va in onda la sesta puntata

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la sesta puntata di Cuori rivelano che ci sarà un cambio programmazione su Rai 1.

La fiction, infatti, non andrà in onda di domenica ma eccezionalmente per questa settimana di martedì sera. L'appuntamento con i nuovi episodi della sesta puntata è previsto, quindi, per martedì 16 novembre come sempre in prime time dalle 21:30 circa. Dalla settima puntata in poi, invece, la fiction con Pilar Fogliati tornerà ad andare in onda sempre di domenica: quindi il 21 novembre è in programma già un nuovo appuntamento in prima visione con Cuori.

Gli spoiler della sesta puntata di Cuori del 16 novembre: il ritorno di Cesare

Ma cosa succederà nel corso della sesta puntata prevista martedì 16 novembre in prime time su Rai 1? Le anticipazioni di Cuori rivelano che nel primo episodio, dal titolo "La scelta", ci sarà l'inaspettato ritorno in città di Cesare, che anticiperà il rientro dal viaggio in America.

Tale situazione finirà per creare un po' di imbarazzo per Delia e Alberto dato quello che è successo tra di loro. Tuttavia, Alberto annuncerà di essere pronto a rivelare a tutti il suo amore per la bella cardiologa, la quale sarà molto combattuta. Intanto, il rientro del primario in ospedale sarà un duro colpo da affrontare per Mosca, dato che dovrà fare i conti con il suo operato durante l'assenza di Cesare.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Delia si assume la responsabilità su un caso: anticipazioni Cuori sesta puntata

A seguire andrà in onda il secondo episodio della sesta puntata di Cuori dal titolo "La scelta di Mosca". Le anticipazioni rivelano che in ospedale ci sarà un grande trambusto dopo l'arrivo di una paziente, la cui situazione non sarà delle migliori.

Margherita arriverà in ospedale con un problema cardiaco in seguito a una lite nata con suo marito. I medici la opereranno subito ma le sue condizioni di salute, anche post operazione, non saranno delle migliori. Gli spoiler della fiction Cuori rivelano che Delia improvviserà una tecnica che ha avuto modo di vedere a Houston, di cui si assumerà tutta la piena responsabilità nel caso in cui dovesse fallire.