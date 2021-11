La soap opera di origini turche Love is in the air, in programmazione su Canale 5 dal lunedì al sabato, prosegue la propria messa in onda e le prossime puntate si preannunciano particolarmente ricche di colpi di scena.

Gli spoiler della puntata che andrà in onda il 16 novembre 2021, svelano che mentre Eda Yildiz (Hande Erçel) dirà a Serkan Bolat (Kerem Bürsin) di non poter stare con lui poiché Selin Atakan (Bige Önal) è in stato interessante, quest’ultima penserà che la soluzione migliore sia quella di abortire.

Anticipazioni Love is in the air, episodio del 16 novembre: Eda annuncia che Selin è in dolce attesa

Nell’episodio dello sceneggiato in programma martedì 16 novembre nella solita fascia pomeridiana di Canale 5, dopo aver avuto la conferma da un medico, Eda spiazzerà tutti i presenti annunciando a Serkan che la sua ex Selin è in dolce attesa. La giovane studentessa spiegherà quindi finalmente la ragione per cui ha rifiutato la proposta di matrimonio ricevuta dal ricco architetto, il quale precedentemente le aveva detto di voler diventare suo marito.

Quando Bulut verrà a conoscenza di essere il padre della creatura che porta in grembo l’addetta alle pubbliche relazioni e con la convinzione che tra loro non ci sia stato alcun rapporto intimo, si affretterà ad affrontarla per ricevere delle delucidazioni sulla delicata questione che ha costretto la sua amata ad allontanarsi da lui dopo il ritorno di fiamma.

Aydan cerca di convincere Selin a non abortire, Serkan chiede alla giovane Yildiz di recarsi a casa sua

Selin spiazzerà ancor di più Serkan, nell’istante in cui gli dirà che non può ricordare della loro notte di passione trascorsa in Slovenia a seguito del terribile incidente aereo in cui è stato coinvolto, poiché in quel momento era ancora confuso e frastornato dall’accaduto, ma soprattutto privo di memoria.

Aydan (Neslihan Yeldan) in seguito busserà alla porta di Selin, dopo aver saputo che è intenzionata a non portare avanti la gravidanza: la signora Bolat non ci penserà due volte a cercare di far cambiare idea all’ex fidanzata del figlio con le sue rassicurazioni, promettendo in particolare che le starà accanto se dovesse aver bisogno di aiuto.

Infine Serkan inviterà Eda a recarsi a casa sua, con l’obiettivo di avere finalmente un chiarimento con lei. Per conoscere gli ulteriori sviluppi di questa intricata vicenda occorrerà attendere gli spoiler degli episodi successivi.