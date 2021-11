Tina Cipollari, storica opinionista di Uomini e donne, in questi giorni sta facendo parlare di sè non per la rivalità con la dama torinese Gemma Galgani, ma per un presunto riavvicinamento con il suo ex marito Kikò Nalli.

Su alcuni settimanali dedicati al Gossip è rimbalzata un'indiscrezione relativa ad un ipotetico ritorno di fiamma tra i due dopo la fine del matrimonio. Tina Cipollari ha smentito la notizia rilasciando delle dichiarazioni tramite alcune Instagram Stories.

Nessun ritorno di fiamma tra Tina Cipollari e l'ex marito

Tina Cipollari ha voluto innanzitutto ricordare che Kikò è il padre dei loro tre figli: "Non lo incontro segretamente, ma condividiamo tutti i giorni del tempo per le esigenze e i bisogni dei nostri figli".

Subito dopo ha sottolineato che tra lei e l'ex coniuge c'è un ottimo rapporto, e per questo motivo non ci sono scadenze e nemmeno dei giorni prestabiliti da un giudice.

L'opinionista ha quindi affermato che, quanto trapelato in questi giorni sul conto suo e di Kikò: "È tutto spudoratamente falso". Quindi si è detta stupita di quanto ha letto di recente "su qualche giornalino". Cipollari ha sottolineato che con l'ex marito continueranno a vedersi spesso e, di conseguenza, finiranno nuovamente in pasto a quei giornali: "Che devono riempire delle pagine vuote a qualsiasi costo".

'Ogni tanto se qualcuno si vergognasse sarebbe una bellissima svolta'

Nelle battute conclusive del suo intervento su Instagram, Tina ha rivelato di aver sempre temuto "le cose fatte a qualsiasi costo".

Nonostante ciò, i suoi tre figli ad oggi sono sereni grazie e a lei e al loro padre.

Cipollari, riferendosi implicitamente alle notizie false che spesso girano su alcune riviste e sul web, ha puntato il dito contro "questo modo di fare subdolo e bugiardo" che rischia di fare del male a tutte quelle persone che non hanno le sue stesse certezze nella vita.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ha poi concluso affermando che se qualche volta qualcuno si vergognasse e facesse un passo indietro: "Sarebbe una bellissima svolta per tante persone".

Con queste parole, dunque, Tina ha smentito categoricamente il ritorno di fiamma con l'ex marito Kikò. Intanto, archiviata la relazione con il ristoratore Vincenzo, Cipollari durante una puntata di Uomini e Donne ha lasciato intendere che avrebbe trovato un nuovo amore, senza però svelare l'identità del presunto compagno. Per quanto riguarda il suo ruolo nel dating-show di Maria De Filippi, proseguono le scaramucce con la dama piemontese Gemma Galgani.