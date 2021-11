Sono anticipazioni sorprendenti quelle che stanno trapelando dagli studi di Uomini e Donne. Chi ha partecipato alla registrazione del 13 novembre, fa sapere che Gemma non era presente perché ha contratto il Coronavirus. La dama era collegata da casa sua ed ha partecipato alla puntata a distanza e nel rispetto delle norme anti-Covid che anche il dating-show di Maria De Filippi sta rispettando da oltre un anno e mezzo.

Spoiler sulla dama di Uomini e Donne Over

Brutte notizie per i fan di Uomini e Donne: Gemma non ha partecipato alle riprese del 13 novembre per motivi di salute.

Come ha anticipato la pagina Instagram "uominiedonneclassicoeover", la dama del Trono Over si è collegata dal proprio appartamento perché impossibilitata a recarsi agli studi Elios per registrare la puntata.

Galgani, dunque, è risultata positiva al Coronavirus e sta affrontando un periodo di quarantena in casa. Stando agli spoiler che sono emersi nelle ultime ore, la 71enne dovrebbe stare bene e non avere particolari sintomi, ma la sua presenza davanti alle telecamere è in stand-by finché non sarà guarita del tutto.

La torinese, comunque, è intervenuta in collegamento sia per spiegare le ragioni del suo forfait momentaneo sia per dire la sua su alcuni argomenti che sono stati affrontati nel corso della registrazione.

Il ritorno di Ida a Uomini e Donne

Tra le altre anticipazioni che stanno circolando sulla puntata di Uomini e Donne che Maria De Filippi ha condotto il 13 novembre, colpiscono quelle su una dama che si diceva avesse abbandonato definitivamente il programma la scorsa settimana.

Ida Platano, invece, era in studio ed ha spiegato che la sua uscita di scena di qualche giorno fa era solo uno sfogo del momento che le è passato abbastanza in fretta.

La bresciana, dunque, non ha alcuna intenzione di lasciare il dating-show al quale partecipa da oltre due anni, anzi è pronta a regalare al pubblico a casa nuovi colpi di scena.

Chi ha assistito alla riprese, infatti, racconta che la parrucchiera si è concessa un ballo con Armando, il cavaliere col quale si è scontrata tante volte in passato e che ultimamente sembra essere diventato uno suo complice.

Attesa per i nuovi spoiler su Uomini e Donne

Sui social network, infine, circola l'anticipazione sul ritorno in studio di una ragazza che per anni è stata al centro delle dinamiche del Trono Classico.

Teresanna Pugliese, tronista e corteggiatrice del passato di Uomini e donne. il 13 novembre è stata ospite di Maria De Filippi per motivi che non sono ancora stati resi noti. I fan del dating-show, però, sono convinti del fatto che la napoletana è tornata davanti alle telecamere per confermare che Raffaella Mennoia si è ispirata al suo percorso in trasmissione per scrivere il suo ultimo romanzo.

Tra tutte le anticipazioni che sono emerse, la più spiazzante è senza dubbio quella che riguarda Gemma.

La storica protagonista del format Mediaset, infatti, per un po' sarà assente agli Elios perché è risultata positiva al Covid-19. La 71enne ha contratto il virus che da quasi due anni sta mettendo in ginocchio il mondo intero e per questo non potrà partecipare alle prossime registrazioni di U&D.

Le liti tra Galgani e Tina Cipollari, gli scontri con Isabella e le recriminazioni nei confronti di Costabile, sono in stand-by fino a quando la "regina" del Trono Over non sarà guarita e potrà finalmente tornare a ricoprire il suo ruolo preferito, quello di personaggio di spicco di uno dei programmi più seguiti e amati della televisione.