Fedez scende in politica in vista delle elezioni politiche del 2023? È questa l'ultima indiscrezione che riguarda il famoso rapper, tra i più amati e seguiti della musica italiana. In queste ultime ore, infatti, il marito di Chiara Ferragni ha registrato sul web un nuovo dominio per un sito web, il quale lascerebbe presagire senza alcun dubbio che il rapper abbia intenzione di scendere in campo in politica e affrontare questa nuova avventura-sfida.

Elezioni 2023, Fedez potrebbe scendere in campo in Italia?

Nel dettaglio, il dominio registrato da Fedez in queste ore (che al momento risulta inattivo) non lascerebbe spazio all'immaginazione e al fatto che il rapper stia pensando seriamente di poter fare il suo primo passo nel mondo della politica italiana.

"fedezelezioni 2023.it", è questo il dominio registrato dalla società che l'ha comprato, la ZDF (ossia Fedez al contrario) che appartiene proprio al marito di Chiara Ferragni. Del resto, in questo ultimo periodo, Fedez è stato più volte protagonista indiscusso della scena politica italiana, seppur non nelle vesti di "addetto ai lavori".

L'impegno politico di Fedez e l'indizio sulla sua possibile discesa in campo

Note le sue dure prese di posizione esposte con fermezza sul palco del Concertone del 1° maggio, con tanto di critiche e polemiche contro la Rai. Celebre anche la sua presa di posizione, recente, in seguito all'abolizione del DDL Zan, che ha spinto il rapper e sua moglie Chiara Ferragni a puntare il dito contro quella classe politica che ha votato a favore dello stop.

Eppure dopo la notizia del dominio registrato sul web, che menziona proprio le elezioni politiche 2023, sembrerebbe che questa volta il rapper possa scendere in campo per davvero e impegnarsi in primo piano per far sì che cambi la situazione nel nostro Paese.

Il silenzio di Fedez e Chiara Ferragni: la coppia non commenta le voci

Una notizia che, nel caso in cui dovesse essere confermata, sicuramente non piacerà a Matteo Salvini, dati i numerosi scontri verbali che ci sono stati tra i due nel corso dell'ultimo periodo.

Al momento, però, sebbene la notizia stia prendendo quota sul web e sui social, sia il rapper che sua moglie Chiara Ferragni non hanno ancora commentato la notizia e, per il momento, preferiscono non fare chiarezza su questa possibile discesa in campo politico del rapper.

I due coniugi, infatti, sono concentratissimi sui loro prossimi impegni professionali, tra cui il lancio della loro prima web-serie, realizzata per Amazon Prime, che sarà disponibile tra qualche settimana sulla piattaforma streaming. Il rapper, inoltre, ha da poco ultimato il suo nuovo album che sarà presto in vendita.