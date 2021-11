Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 e le anticipazioni delle nuove puntate previste per la stagione tv 2021/2022 si preannunciano ancora dense di sorprese e colpi di scena. L'attore Emanuel Caserio, in un'intervista, ha svelato che quest'anno durante le puntate del periodo natalizio, saranno previsti dei nuovi ritorni in scena che non passeranno inosservati. Ma chi rimetterà piede nel celebre grande magazzino milanese? Tra coloro che ritornano c'è Dante Romagnoli ma non la stilista Gabriella, che ha lasciato per sempre Il Paradiso.

Attesi vecchi ritorni: anticipazioni Il Paradiso delle signore 2021/2022

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di questa sesta stagione, rivelano che ci saranno ancora diverse sorprese e colpi di scena, così come non mancheranno ulteriori ritorni in scena di vecchi personaggi.

Fondamentali saranno le puntate de Il Paradiso delle signore 6 che andranno in onda durante il periodo natalizio, le quali come ha svelato l'attore di Salvatore Amato, saranno dense di sorprese e porteranno alla scoperta di numerosi "altarini".

Occhi puntati, però, in primis sul ritorno di alcuni vecchi personaggi che rimetteranno piede a Milano nel corso delle prossime settimane: i fan sperano ancora nel rientro in scena di Marta Guarnieri, ma così non sarà.

Stando a quanto apprende Blasting News, al momento non sarebbe previsto un rientro della moglie di Vittorio Conti.

Marta e Gabriella non ritornano ne Il Paradiso 6

L'attrice di Marta Guarnieri, infatti, non sta prendendo parte alle riprese di queste nuove puntate che andranno in onda nel corso della stagione 2021/2022 su Rai 1.

Del resto Marta, prima del suo addio, era stata molto chiara: il suo desiderio era quello di ricominciare da zero a New York e proseguire lì il suo operato lavorativo. Un sogno che, fino a questo momento, l'ormai ex moglie di Vittorio sta realizzando alla grande.

Di sicuro, nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore non tornerà neppure la stilista Gabriella, uscita di scena all'inizio di questa sesta stagione.

A confermarlo è stato Emanuel Caserio, il quale ha svelato che non ci sarà il rientro in città dell'ex stilista del grande magazzino.

Ecco chi ritorna nel cast de Il Paradiso delle signore 6

Situazione diversa, invece, per quanto riguarda il personaggio di Dante Romagnoli: l'ex alleato della contessa Adelaide sarà uno dei personaggi che ritornerà in queste nuove puntate della soap opera Rai.

Stessa sorte anche per Sandro Recalcati, il compagno di Tina Amato: anche lui rimetterà piede nel grande magazzino durante la stagione 2021/2022 della soap. A confermarlo è stato l'attore Luca Capuano, con una foto postata nei giorni scorsi dal set de Il Paradiso 6.