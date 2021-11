Scoppia la lite nella casa del Grande Fratello Vip dopo la puntata serale di lunedì 22 novembre. Al centro dell'attenzione finiscono Sophie e Gianmaria: il loro rapporto continua a vacillare e, come se non bastasse, l'ex tronista ha dovuto fare i conti anche con la nomination della sua amica Jessica, delusa proprio da una serie di racconti legati al rapporto con Antinolfi. Tale nomination ha riacceso di nuovo la miccia e lo scontro in casa tra Sophie e Gianmaria e, questa volta, Codegoni ha duramente sbottato contro l'ex fidanzato di Soleil Sorge e Belen Rodriguez.

Dopo la puntata del GF Vip 6, scoppia la lite tra Sophie e Gianmaria

Nel dettaglio, durante il momento delle nomination, Jessica ha fatto il nome di Sophie sottolineando il fatto di non aver gradito alcuni atteggiamenti della sua amica, legati a quanto fosse accaduto con Gianmaria negli ultimi giorni.

Tra i due, infatti, c'è stato un nuovo confronto in casa, solo che la versione dei fatti fornita da Sophie non coincideva con quella fornita da Gianmaria.

Ebbene Jessica ci è rimasta molto male, al punto da fare il nome di Sophie per la nomination di questa settimana e tale episodio ha riacceso di nuovo la miccia degli scontri in casa tra l'ex tronista e il giovane imprenditore napoletano.

Subito dopo la puntata del Grande Fratello Vip 6, tra Sophie e Gianmaria c'è stata una nuova accesissima lite in casa.

'Sei uno schifoso', sbotta Sophie dopo la puntata

I due si sono ritrovati ai ferri corti e, questa volta, l'ex tronista di Uomini e donne ha amaramente sbottato contro il ragazzo.

"Sei uno schifoso, ripigliati. Ti fai solo castelli in aria con me", ha sbottato Sophie che ancora una volta ha sottolineato il fatto che tra lei e Antinolfi non nascerà mai nulla all'interno della casa di Cinecittà.

"Non ci voglio avere niente a che fare con te", ha proseguito ancora Sophie ribadendo la sua idea di mettere la parola "fine" a questo rapporto che si è venuto a creare in casa con Antinolfi.

Insomma un clima decisamente teso quello che si respirava in casa subito dopo la fine di questa nuova puntata in diretta condotta da Alfonso Signorini.

Katia perde le staffe con Miriana dopo la puntata del GF Vip

Occhi puntati anche sulla durissima reazione di Katia Ricciarelli che ha sbottato nei confronti di Miriana Trevisan.

Il motivo? L'ex moglie di Pippo Baudo non ha affatto gradito la nomination che le è stata fatta dalla showgirl ex volto di Non è la Rai. La reazione di Katia è stata molto forte, al punto da definire Miriana una traditrice e una donna falsa.

"La prenderei a sberle", ha aggiunto ancora Ricciarelli in un momento di sfogo post puntata serale.