Si ingarbugliano sempre di più le trame di Un posto al sole. Le puntate che andranno in scena su Rai 3 fino al prossimo 3 dicembre si concentreranno su svariati personaggi, in particolar modo su Roberto e Lara. I due, infatti, avranno a che fare con una minacciosa figura. A Palazzo Palladini, una famiglia sarà sul punto di rottura definitiva. La crisi sentimentale tra Michele e Silvia metterà a dura prova Rossella, la quale avrà modo di riflettere sul suo futuro professionale, soprattutto in seguito ad un'emergenza che si presenterà in ospedale.

Spazio a Niko e Alberto che, in seguito all'assunzione di quest'ultimo allo studio, cominceranno ad andare d'accordo a livello professionale. Tuttavia, gli spoiler della soap opera campana rivelano che il giovane Poggi rischia di commettere un errore sul conto di Palladini!

Anticipazioni Un posto al sole, Guido riceve una notizia su Vittorio

In casa Saviani-Graziani si respirerà sempre più forte ed inarrestabile l'aria di crisi sentimentale che, però, avrà ripercussioni anche su Rossella. La figlia di Silvia dovrà, per l'appunto, fare i conti con la triste vicenda che potrebbe ben presto condurre i suoi genitori a prendere strade separate. Tutto ciò causerà in Rossella una forte emotività. Solamente sul lavoro la ragazza riuscirà a mantenersi concentrata e professionale.

Nel frattempo, Guido Del Bue cercherà di non impicciarsi nelle dinamiche di Vittorio e Speranza, ma non sarà affatto facile, specie quando giungerà una certa notizia riguardante suo figlio. L'assunzione di Alberto Palladini continuerà a indispettire Renato, il quale, giorno dopo giorno, non potrà fare altro che constatare come l'uomo vada professionalmente d'accordo con Niko.

Niko abbassa la guardia su Alberto nelle prossime puntate di Un posto al sole

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che Niko potrebbe prendere un grosso abbaglio fidandosi di Alberto. In ogni caso, Renato non abbasserà la guardia. Vittorio sarà più che determinato a stare con Speranza e quindi si darà da fare: riuscirà a conquistarla oppure la manderà in crisi?

E mentre Marina dovrà nuovamente vedersela con l'inquietudine che colpirà Fabrizio per via di un gravissimo problema che spunterà all'interno del pastificio, una misteriosa presenza minaccerà Roberto e Lara.

Nonostante la difficile situazione famigliare, Rossella avrà a che fare con una emergenza ospedaliera che la spingerà a riflettere sul suo futuro professionale.

Spoiler Un posto al sole, anticipazioni fino al 3 dicembre

Nelle prossime vicende di Un posto al sole, vedremo Fabrizio assalito dal nervosismo per l'imminente lancio di un nuovo formato della sua pasta. Qualcuno si troverà a pedinare Rossella e, successivamente, andrà da Michele a riferire della decisione della ragazza riguardo il suo futuro professionale.

Quest'uomo misterioso, inoltre, farà una proposta particolare al giornalista che sortirà effetti negativi su Silvia.

Chiara, frattanto, riceverà una proposta abbastanza sorprendente da Nunzio. Il ragazzo, in seguito al drammatico incidente stradale che ha coinvolto Chiara e il padre, è ritornato a Napoli per starle accanto. Tuttavia, la ragazza sembrerà nascondere qualcosa che sembrerà turbarla nel profondo: avrà a che fare con l'incidente avvenuto? Tra Silvia e Rossella ci sarà una certa distanza emotiva e questo metterà a dura prova la proprietaria del caffè Vulcano, che soffrirà molto. Lara, intanto, avrà un incontro particolare e che la spingerà a rivangare nella sua vecchia vita.