Lulù Selassié al centro di polemiche al Grande Fratello Vip 6. Nel corso dell'ultima puntata serale del Reality Show in onda su Canale 5 il 22 novembre, la giovane principessina si è resa protagonista di un episodio che non è passato inosservato, dato che ha infranto il regolamento del programma. Lulù, evidentemente, credeva di non essere stata vista dal conduttore e invece Signorini dopo averla smascherata, ha duramente sbottato contro la principessina, prendendo una drastica decisione.

Lulù infrange il regolamento del Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, durante il momento delle nomination al Grande Fratello Vip 6, la produzione ha dato ai vipponi un massimo di 30 secondi per decidere il nome della persona che intendevano mandare al televoto questa settimana.

Lulù, però, ha provato a fare la "furbetta" e non avendo deciso nell'arco dei 30 secondi stabili, si è nascosta sotto al tavolo mentre continuava a scegliere la carta della persona da nominare, che avrebbe poi mostrato al conduttore.

Insomma la principessina Selassié ha nettamente infranto il regolamento di questa sesta edizione del reality show Mediaset condotto da Signorini, quasi credendo di non essere stata vista e quindi smascherata dalla produzione stessa.

Alfonso Signorini sbotta con Lulù al GF Vip

Peccato, però, che proprio nel momento in cui Lulù si nascondeva sotto al tavolo per mettere in atto il suo giochetto, la regia la stesse inquadrando e quindi lo stesso conduttore del Grande Fratello Vip, ha avuto modo di vedere in diretta tutta la scena.

La reazione di Signorini, nei confronti della principessina, non è stata affatto delle migliori.

Il conduttore del reality show, ha duramente sbottato e poi ha bacchettato Lulù, prendendo una decisione importante sulle sorti delle sue votazioni.

Siccome Lulù ha infranto il regolamento del GF Vip, Signorini e gli autori del reality show, hanno scelto di annullare la sua nomination per questa settimana.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Lulù, quindi, non ha potuto fare il nome della persona che intendeva mandare al televoto anche se era comunque nella lista di coloro che potevano finire in nomination.

La reazione di Lulù dopo aver infranto il regolamento del GF Vip

Insomma una vera e propria punizione nei confronti della principessina, la quale non l'ha presa affatto bene ed ha prontamente sbottato in diretta.

Lulù, infatti, ci ha tenuto a sottolineare che lo stesso atteggiamento era stato assunto qualche settimana fa da Nicola Pisu, anche se in quell'occasione non ci fu nessuna punizione nei suoi confronti.

Signorini, però, non ha accettato tale "motivazione" della principessina e dopo averla colta in flagrante è andato avanti per la sua strada.