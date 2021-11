Alex Belli continua a essere al centro delle polemiche nella casa del Grande Fratello Vip. In queste ultime ore, l'attore si è reso protagonista di un episodio a dir poco spiacevole che ha scatenato una "bufera" sul web e sui social, al punto che in moltissimi hanno chiesto la squalifica immediata dal gioco. Il motivo? Una battuta decisamente infelice rivolta nei confronti di Manuel Bortuzzo.

Battuta infelice di Alex Belli su Manuel Bortuzzo

Nel dettaglio, questa sera Alex si trovava a bordo piscina con Soleil Sorge e Davide Silvestri. I tre stavano pensando alla possibile scenetta di un musical che avrebbero voluto realizzare all'interno della casa del GF Vip.

Ad un certo punto, l'attore si è lasciato andare ad una battuta che non è piaciuta per niente al popolo della rete e dei social, al punto che si è scatenata una "bufera" sul web, con conseguente richiesta di provvedimenti immediati da parte della produzione del reality show, che tornerà in onda in prima serata questo venerdì 5 novembre su Canale 5.

Sul web chiedono la squalifica immediata di Alex dalla casa del GF Vip 6

"Quando diciamo: eliminare, a uno a uno cadono, ultimo rimane Manu perché non può cadere", ha esclamato Alex Belli con una super-risata finale che a molti è sembrata essere quasi uno sfottò nei confronti del campione di nuoto, costretto a stare su una sedia a rotelle.

Sta di fatto che, la battuta decisamente infelice e fuori luogo di Alex Belli, ha scatenato accese polemiche sul web: moltissimi spettatori e fan social del Grande Fratello Vip, sono arrivati a chiedere la squalifica immediata dal reality show, ritenendo a dir poco offensiva la frase dell'attore contro il giovane Manuel.

Nella casa del GF Vip Alex Belli e Aldo Montano ai ferri corti

In attesa di scoprire come succederà nel corso delle prossime ore e se la produzione del Grande Fratello Vip 6 prenderà davvero dei provvedimenti nei confronti di Alex, così come sperano diversi telespettatori e utenti social, in queste ultime ore l'attore è stato al centro delle polemiche anche per il suo scontro con Aldo Montano.

I due sono arrivati ai ferri corti all'interno della casa di Cinecittà, dopo che il campione olimpico ha scelto di affrontare "faccia a faccia" l'attore, perché non aveva gradito alcuni filmati che sono stati trasmessi nel corso dell'ultima puntata serale del GF Vip.

Alex, infatti, ha "sparlato" di Aldo nel confessione "tradendo" in un certo modo la loro amicizia.

Montano ha così perso le staffe e, durante il confronto, è arrivato a mettere anche le mani addosso al suo rivale, tanto che gli altri inquilini della casa di Cinecittà hanno davvero temuto il peggio.