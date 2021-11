Tommaso Zorzi è stato uno dei grandi protagonisti del Grande Fratello Vip 5: dopo la vittoria il 26enne ha ottenuto un grande successo. Il web influencer, in un'intervista rilasciata al settimanale Chi, ha spiegato perché ha lasciato Mediaset per intraprendere un nuovo progetto di lavoro su Discovery+.

'Imparare a dire no è qualcosa che non conoscevo'

Il vincitore del GF Vip 5, dopo il Reality Show, ha avuto proposte dall'azienda di Piersilvio Berlusconi per condurre un programma on demand, una striscia quotidiana su Italia1 riguardante l'Isola dei Famosi, e la presenza fissa al Maurizio Costanzo Show.

In merito al nuovo programma che avrebbe dovuto condurre, Tommaso Zorzi ha rivelato di avere fatto un passo indietro: "Alla terza riunione con autori e produzione ho avuto l'onestà di dire stop". Il diretto interessato ha ammesso che non se l'è sentita di portare avanti un programma tutto suo.

A tal proposito, il 26enne ha parlato del grande successo che l'ha travolto: "Mi sentivo una rockstar del piccolo schermo". Come riferito dal rampollo milanese, il giorno e la notte erano diventati un'unica cosa. Inoltre, lo stesso "Tommy" ha confidato di aver avuto molta difficoltà a dire di "no" alle richieste. Una volta compreso che questa situazione non poteva andare avanti a lungo, Zorzi ha scelto di fare un passo indietro.

Tuttavia, l'ex gieffino non ha nascosto che un domani potrebbe tornare a Cologno Monzese: "Anche solo per la mensa, è pazzesca".

La replica agli haters

Durante l'intervista, Tommaso Zorzi ha parlato anche del rapporto con i cosiddetti 'leoni da tastiera'. Il diretto interessato ha precisato che i suoi programmi non stati chiusi a causa dei bassi ascolti: "Sono stato io a voler interrompere".

Lo stesso Zorzi, con il senno di poi, forse non sceglierebbe di interrompere la striscia quotidiana che conduceva. Tommaso però ammette: "Adesso mi godo - toccando ferro - i miei sì". Il web influencer infatti, il prossimo 19 novembre debutterà come giudice su Discovery+ nel programma Drag Race Italia.

Il rapporto con gli ex gieffini

Prima di concludere l'intervista con il settimanale diretto da Alfonso Signorini, Tommaso Zorzi ha svelato in quali rapporti si trova con gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip 5. Il 26enne ha fatto sapere di essere rimasto in contatto con Stefania Orlando, Elisabetta Gregoraci e Andrea Zelletta. Per quanto riguarda gli altri ex "vipponi" Tommaso ha ammesso di non avere alcun rapporto.

In merito alla nuova edizione del reality show, il web influencer ha spiegato di essere un fan di Manuel Bortuzzo. Infine, ha fatto un plauso alla conduzione di Signorini e a Sonia Bruganelli come opinionista.