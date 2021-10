Grandi emozioni all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6, dove questa mattina c'è stato un regalo inaspettato per il giovane Manuel Bortuzzo. La produzione del reality show condotto da Alfonso Signorini ha chiamato il nuotatore in confessionale, accompagnato da Aldo Montano e Alex Belli, per un regalo speciale. Manuel, infatti, è stato dotato di un deambulatore che gli ha permesso così di alzarsi in piedi e di "camminare" in casa.

Manuel Bortuzzo 'cammina' nella casa del Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, la mattinata nella casa del Grande Fratello Vip 6 è stata a dir poco speciale per Manuel Bortuzzo.

Convocato in confessionale, il giovane nuotatore ha avuto modo di trovare un regalo speciale che gli aveva fatto la produzione: un deambulatore, che gli ha permesso di abbandonare la sedia a rotelle e di stare in piedi.

Manuel è uscito dal confessione, accompagnato da Aldo e Alex, mentre "camminava" proprio grazie all'uso di questo deambulatore che gli permetterà in parte di cambiare il suo percorso all'interno della casa di Cinecittà.

Una scena a dir poco emozionante, che ha toccato le corde dei tantissimi spettatori che seguono e commentano le vicende dei concorrenti del Grande Fratello Vip.

I fan del GF Vip commossi per la scena di Manuel che si alza in piedi

"È la scena più bella di questa edizione", ha commentato un fan del reality show condotto da Alfonso Signorini, sottolineando il fatto che Bortuzzo è sicuramente uno dei concorrenti più amati di quest'anno, in grado di lasciare davvero un segno con i suoi insegnamenti e le sue lezioni di vita.

La scena di Manuel che si è alzato in piedi ed ha avuto la possibilità di camminare grazie al deambulatore, ha commosso moltissimo tutti gli altri concorrenti che hanno avuto modo di assistere alla scena.

Tra coloro che sono apparsi visibilmente commossi, l'ex protagonista di Uomini e donne, Soleil Sorge. Nel momento in cui lo ha visto arrivare in piedi, si è subito avvicinata al ragazzo e lo ha abbracciato e baciato calorosamente.

Una delle cose più belle che vedrete in questo Gf 🥺💖 #gfvippic.twitter.com/iKkcGubIUu — ℓαттє.ιη.ριє∂ι💘 (@latteinpiedi) October 6, 2021

Manila e Soleil emozionate quando vedono Manuel in piedi nella casa del GF Vip

"Amore, che bello vederti così. Ammazza che figo che sei", ha esclamato invece Manila nel momento in cui uscendo dalla camera da letto, ha avuto modo di vedere Manuel in piedi.

Insomma una scena che ha emozionato tantissimo non solo gli spettatori e fan del GF Vip 6, ma anche tutti gli altri inquilini di questa edizione che cercano in tutti i modi di stare al fianco di Bortuzzo e di rendergli la "vita facile" all'interno della casa più spiata d'Italia, dove si può dire che il nuotatore ha trovato dei veri amici sui quali poter contare (come nel caso di Aldo Montano).