In queste ore, nella casa del Grande Fratello Vip è accaduto un episodio alquanto increscioso. Nello specifico, Clarissa pare abbia avuto uno svenimento nel bagno della casa e la regia ha oscurato tutto per questioni di privacy. L'episodio è andato in onda nel corso della diretta 24 ore su 24, tuttavia, quando c'è stato questo malore, lo staff ha deciso di intervenire immediatamente per non mostrare al pubblico da casa cosa stesse realmente accadendo.

Il malore di Clarissa nel bagno del Grande Fratello Vip

Clarissa Selassié ha avuto un malore nella casa del GF Vip. Tutto è cominciato nel momento in cui la ragazza è andata in bagno, luogo in cui non sono presenti le telecamere per ragioni di privacy.

In tale luogo, la principessa pare abbia avuto uno svenimento. Nell'antibagno era presente Katia Ricciarelli, la quale ha avvertito che qualcosa non andasse. Nello specifico, ha sentito la ragazza gridare: "Sto male". Insieme a lei c'era anche Manila Nazzaro, la quale ha provato a tranquillizzare e a calmare la sua coinquilina. Katia, che intanto si trovava al di fuori del bagno, ha detto: "Ma stai scherzando, ma che è successo?". Prima che la donna ricevesse delle risposte, è intervenuta la regia.

La regia del reality show censura le immagini

Lo staff del programma, infatti, è intervenuto distogliendo l'attenzione da quanto stesse accadendo per ragioni, molto probabilmente, legate alla privacy.

Per qualche secondo è andato in onda un filmato in modalità muta e, in seguito, è stata cambiata anche l'inquadratura. La regia ha inquadrato la camera da letto arancione al cui interno non c'era nessun concorrente. Sui social, in men che non si dica, il video in questione è divenuto virale. In molti si sono spaventati e si sono chiesti che cosa fosse successo davvero a Clarissa.

A quanto pare, la ragazza sembrerebbe aver avuto uno svenimento causato dal ciclo.

Il web sbotta a causa delle continue censure

Nel cadere, Clarissa avrebbe anche sbattuto contro qualcosa, facendosi piuttosto male. I telespettatori non hanno affatto gradito il comportamento adoperato dagli autori del programma. Quest'anno, infatti, pare si stiano apportando un po' troppe censure durante il daytime, pertanto, il pubblico da casa è stufo.

Secondo molti utenti, gli autori manderebbero in onda solo ciò che gli fa più comodo, tralasciando tutto quello che, invece, potrebbe risultare interessante e potrebbe creare un po' di sgomento. Ad ogni modo, al momento non si hanno ulteriori informazioni in merito alle condizioni di salute di Clarissa. Non ci resta che attendere per vedere quali saranno gli aggiornamenti in merito.