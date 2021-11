La puntata del Grande Fratello vip del 1° novembre è stata ricca di novità e colpi di scena. Giucas Casella, nel corso della serata, ha potuto lasciare temporaneamente la casa del GF Vip, per recarsi in studio, dove lo attendeva Alfonso Signorini. Il gieffino ha ipnotizzato i presenti e i telespettatori, legando le loro mani. Purtroppo, però, su uno dei led, la regia aveva scritto l'esito della prova, ossia che Adriana Volpe e Sonia Bruganelli dovevano rimanere legate al termine dell'esperimento di Casella. Sul web, il fermo immagine della scritta apparsa sul monitor non è passata inosservata e il pubblico è rimasto deluso.

GF Vip, Giucas Casella ipnotizza il pubblico: qualcuno resta con le mani unite

Giucas Casella ha potuto lasciare per qualche minuto la casa del GF Vip, per recarsi alla diretta della trasmissione condotta da Alfonso Signorini. Il conduttore ha accolto il gieffino e gli ha consentito di fare uno dei suoi famosi numeri di ipnosi. Infatti, Giucas ha legato con il pensiero le mani dei telespettatori e del pubblico in studio e, al termine dell'esperimento, qualche persona è rimasta con le mani unite, senza avere la possibilità di staccarle. Fra queste persone, anche le due opinioniste della sesta edizione del reality, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, hanno avuto problemi a separare le mani, ma qualcosa non è passato inosservato all'occhio attento del pubblico a casa.

GF Vip: la regia del reality commette una gaffe sull'esito del numero di Giucas Casella

Infatti, nel corso dell'esperimento di ipnosi, durante un'inquadratura dello studio del Grande Fratello Vip, è stato ripreso un led. In particolar modo, sul monitor in questione, era riportata una scritta in cui era già comunicato l'esito del numero che stava facendo Giucas Casella.

Sul web è stato diffuso l'ingrandimento dell'immagine dello schermo, che riportava la scritta: ''Giucas fa il suo numero. Sonia e Adriana restano legate''.

Infatti, al termine dell'ipnosi, le due opinioniste della sesta edizione del GF Vip non sono riuscite a liberarsi, a differenza di Alfonso Signorini che ce l'ha fatta.

GF Vip: l'esperimento di Giucas Casella potrebbe avere avuto dei complici

A causa della scritta apparsa sullo schermo presente in studio, sul web ha iniziato a diffondersi sui principali account di gossip la scritta inquadrata dalla regia e il pubblico ha scoperto, pertanto, che qualcuno sarebbe stato complice della riuscita dell'esperimento di Casella. Al momento, i diretti interessati, fra i quali il conduttore, Sonia Bruganelli, Adriana Volpe e il gieffino, non hanno rilasciato nessuna dichiarazione in merito alla gaffe della regia. Non resta che attendere un po' di tempo, per scoprire se qualcuno affronterà l'argomento prossimamente.