Il GF Vip è iniziato da qualche settimana e non sono mancati siparietti divertenti nell'appartamento di Cinecittà. L'episodio accaduto nelle ultime ore, però, è alquanto particolare perché ha coinvolto gli addetti ai lavori che erano in regia, impegnati a monitorare gli inquilini della casa più spiata d'Italia. Infatti, qualche membro dello staff che osserva dietro le quinte i concorrenti del reality di Canale 5, aveva i microfoni aperti e, pertanto, i vipponi hanno sentito le parole dirette a loro, non proprio carine. Una delle concorrenti ha avvertito gli addetti ai lavori dell'errore e la situazione è stata ripristinata.

GF Vip: i concorrenti sentono per sbaglio i commenti della regia

Mattinata movimentata nella casa del Grande Fratello Vip. Infatti, lunedì 4 ottobre, la regia ha commesso una gaffe lasciando inavvertitamente l'audio degli autori aperto e, pertanto, i concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini hanno sentito quanto accadeva dietro le telecamere. Mentre alcuni vip erano in giardino, hanno potuto sentire chiaramente una voce che diceva: ''Massa di imbecilli''. Inoltre, l'autore ha proseguito usando un altro termine non consono per definire i concorrenti presenti nella casa del GF Vip.

GF Vip: la reazione dei concorrenti per la gaffe della regia

Mentre sentivano le parole contro di loro, i coinquilini, inizialmente sono stati in silenzio.

Ad un certo punto, Davide Silvestri ha consigliato agli altri di non dire nulla in merito, anzi, ha affermato: ''Facciamo finta di niente''. L'intento dell'attore, infatti, era, evidentemente, quello di continuare ad ascoltare la conversazione che li riguardava. Purtroppo, però, la gaffe è stata scoperta, perché una delle concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip ha urlato agli autori: ''Si sente tutto''.

GF Vip: il video della gaffe

Sui social è diventato virale il video della gaffe della regia, andato in onda nella mattinata di lunedì 4 ottobre.

Sotto al post del video condiviso sui social, sono comparsi commenti in merito alla vicenda. Alcuni utenti si sono complimentati per la gaffe, altri hanno ironizzato sulle parole usate per definire i concorrenti del Grande Fratello Vip, affermando: ''Però un po' ha ragione la regia''.

Un utente ha scritto: ''Non li pagheranno mai abbastanza''. Un'altra persona ha dubitato che si sarebbe parlato dell'errore durante la diretta prevista per la serata del 4 ottobre. Non resta che attendere la nuova puntata del GF Vip, per scoprire se Alfonso Signorini dirà qualcosa sulla gaffe avvenuta in mattinata o se preferirà non spiegare cosa è accaduto.