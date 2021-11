Lulù Selassiè è il personaggio più discusso del trio delle "princess" al Grande Fratello Vip. L'ultimo episodio che la riguarda è avvenuto durante la puntata in diretta su Canale 5 del 29 novembre.

Lulù, dopo aver appreso che a uscire dalla casa sarebbe stata una tra lei e la sorella Clarissa, ha avuto una crisi di panico: boicottando la sorpresa che il Gf Vip aveva preparato per le tre sorella, Lucrezia si è chiusa in bagno, iniziando a offendere i concorrenti. Il conduttore Alfonso Signorini ha perso la pazienza ed è anche arrivato un provvedimento disciplinare per la concorrente.

La crisi di panico in diretta di Lulù

Sia Lulù che Clarissa Selassiè erano in nomination nella puntata del Gf vip del 29 novembre. Quando Lulù ha appreso che le altre nominate erano salve e, dunque, a rischio eliminazione erano rimaste solo lei e la sorella, senza dire nulla si è chiusa in bagno, boicottando così anche la sorpresa che il Grande Fratello aveva preparato per le tre sorelle, ossia un saluto da parte del loro cugino.

Alfonso Signorini ha invitato le altre due ragazze ad avvisare la sorella di doversi spostare nella love boat, ma lei non ha voluto saperne di uscire dal bagno: "Avete rotto il c...., non voglio uscire, non voglio nessuna sorpresa. Andate via, po..a p.....a, io da qui non esco".

Signorini perde le staffe con Lulù

Dopo la sfuriata della ragazza, il conduttore Alfonso Signorini, stufo, si è rivolto a Clarissa e a Jessica, le ha invitate a lasciar stare la sorella in bagno. Il conduttore ha dichiarato di non accettare certe espressioni definendo Lucrezia "Maleducata", aggiungendo: "Se a Lulù non gliene frega niente della sorpresa , a noi non ce ne frega niente di Lulù e della sue bizze".

Dichiarando di non volere fermare il programma per questo, il conduttore ha poi invitato Clarissa e Jessica nella love boat per la sorpresa del cugino. Dopo qualche minuto è arrivata nella stanza anche Lulù, che ha spiegato il proprio atteggiamento, dicendo di aver avuto un attacco di panico, non riuscendo a immaginare di stare senza entrambe le due sorelle, dalle quali non si è mai separata prima.

La ragazza ha dichiarato di aver preso male il passaggio da unico concorrente (fino ad alcuni giorni fa le tre sorelle gareggiavano come se fossero una sola persona, ndr) a concorrenti separati.

L'eliminazione di Clarissa e il provvedimento per Lulù

L'esito delle votazioni, infine, ha previsto l'eliminazione di Clarissa.

Alla produzione del Gf vip però l'atteggiamento offensivo di Lulù non è piaciuto, per cui è stato preso un provvedimento disciplinare nei suoi confronti. La busta nera letta da Alfonso Signori ha contenuto infatti la decisione di mandare in nomination d'ufficio. Si è trattato di un provvedimento simbolico, dato che la ragazza era stata comunque nominata dagli altri concorrenti.