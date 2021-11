Per l'ennesima volta da quando ha chiuso la frequentazione con Lulù, Manuel ha ribadito che non intende riavvicinarsi a lei nonostante il conduttore e gli autori del GF Vip lo vorrebbero. Consolando Sophie dopo una discussione con Gianmaria, il nuotatore ha detto che la cosa più importante è che lei sappia cosa prova e che tipo di rapporto vuole avere con Antinolfi, esattamente come lui che in puntata scherza sul tira e molla con la principessina ma non tornerebbe mai con lei.

I consigli del concorrente del GF Vip a Sophie

La motivazione con la quale Jessica l'ha nominata, ha spinto Sophie a cercare un immediato e duro confronto con Gianmaria dopo la diretta.

I due si sono scontrati su un episodio che sarebbe successo sotto le coperte e che l'imprenditore avrebbe raccontato a una delle sorelle Selassié.

Codegoni ha negato con forza di aver dato la mano di nascosto ad Antinolfi, anzi l'ha accusato di inventarsi le cose pur di stare al centro dell'attenzione e far pensare agli altri che tra loro c'è ancora qualcosa.

"Sei uno schifoso, ti fai castelli in aria. Non voglio più avere niente a che fare con te", ha detto l'influencer prima di girare le spalle e cercare conforto altrove.

Le telecamere del GF Vip, infatti, pochi minuti dopo hanno ripreso un'interessante chiacchierata tra la 19enne e Manuel, sempre pronto ad ascoltare e a dare saggi consigli ai compagni d'avventura che vivono momenti di difficoltà e di tensione.

La presa di posizione di Manuel al GF Vip

Vedendo Sophie già di morale a causa del rapporto con Gianmaria, Manuel le ha fatto un discorso molto lucido e che ha aiutato i telespettatori a capire qualcosa in più sul suo tira e molla con Lulù.

All'influencer che si diceva dispiaciuta del fatto che quasi nessuno sembra accettare la sua decisione di non avere più niente a che fare con Antinolfi, il nuotatore ha detto: "La cosa più importante è che tu sai come stanno le cose".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

"Io, ad esempio, riesco a mettere uno stop perché voglio farlo e lo stesso puoi fare tu. Il resto è tutto show", ha detto Bortuzzo al termine della diretta del GF Vip del 22 novembre.

Il ragazzo ha ribadito che qualche settimana fa ha messo un punto alla frequentazione con la principessina, ma il presentatore e gli autori non smettono di accostarli e di sperare in un loro riavvicinamento.

"Lucrezia sa tutto, sa che che il mio è un no. Poi Alfonso in puntata parla delle cognatine e ci sta, quello è show", ha precisato il concorrente del reality la notte scorsa.

Nessun ritorno di fiamma al GF Vip 6

"Non devi arrabbiarti per queste cose, tu sai la verità. Usa l'indifferenza", ha consigliato Manuel a Sophie che lo ascoltava quasi rapita.

Lo sportivo è consapevole di partecipare ad un programma televisivo, e che quindi molte cose che vengono dette in diretta con Alfonso Signorini servono ai fini dello show e della buona riuscita della puntata.

"Quelli che vengono mostrati sono highlights, invece il percorso qui lo fai tutti i giorni", ha proseguito Bortuzzo nel discorso che i siti di Gossip stanno riportando il 23 novembre.

Ribadendo la sua intenzione di proseguire l'avventura al GF Vip da solo e non in coppia con la principessina Selassié, il 22enne ha anche spiegato: "Se dovessi essere quello che si è visto di me con Lucrezia nelle puntate, sarei un mostro. In realtà sono un santo".

La bella Codegoni ha ascoltato con piacere i consigli del nuotatore e l'ha ringraziato per averla calmata dopo un momento di forte tensione.

"Hai sempre ragione. Quando mi arrabbio devo venire da te", ha concluso la giovane un po' provata dalla lite con Gianmaria sulla nomination che Jessica le ha fatto per un'incomprensione.