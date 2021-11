Ancora guai per Agnese nelle nuove puntate Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni degli episodi che andranno in onda a dicembre su Rai Uno raccontano che la signora Amato non riuscirà a sopportare la pesante situazione che la costringe a mentire ai suoi figli. Giuseppe ora è in Germania, ma Tina e Salvatore non ne conoscono la reale ragione. Anzi, il buon Salvo metterà in difficoltà la madre proponendole di passare le festività natalizie raggiungendo Giuseppe. Come farà Agnese a mantenere il silenzio? Armando continuerà a esortarla affinché si faccia coraggio e parli a cuore aperto con Tina e Salvatore, mettendoli al corrente della doppia vita del marito e del figlio che ha avuto con Petra.

Consiglio che non verrà seguito. Come svelano gli spoiler della soap, Agnese arriverà a un punto di non ritorno.

Il Paradiso delle Signore 6 anticipazioni: Agnese lascia il ferro da stiro acceso

Nelle prossime puntate della soap, Agnese accumulerà un tensione tale da non essere più lucida. Troppi i pesi che porta nel suo cuore: il tradimento di Giuseppe e le sue bugie, le incomprensioni con Tina e Salvatore, il fatto di tenersi dentro la verità sul marito e, cosa non da poco, l'aver rinunciato all'amore di Armando.

Come rendono noto le anticipazioni ufficiali de Il Paradiso delle Signore, Agnese si recherà come ogni mattina al Paradiso per lavorare all'Atelier, ad ora l'unico luogo in cui può tentare di accantonare i suoi problemi e le sue angosce in compagnia di Maria.

Tuttavia, i pensieri non le lasceranno pace e così, presa dalle sue preoccupazioni, la signora Amato lascerà il ferro acceso. Una distrazione che potrebbe essere fatale.

Agnese ha un malore: anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6

Per fortuna, qualcuno si accorgerà che Agnese ha lasciato il ferro da stiro acceso e così verrà evitato il peggio.

Vittorio, preoccupato per quanto successo, inviterà la signora Amato a prendersi una pausa dal lavoro. Sarà l'ennesimo colpo al cuore per la povera Agnese, che sta lottando con tutte le sue forze per tenere in piedi quel che resta della sua famiglia.

Ma i guai non sono finiti qui: nei nuovi episodi Il Paradiso delle Signore, Agnese avrà un malore.

A trovarla priva di sensi saranno Tina e Vittorio, che si allarmeranno per le sue condizioni di salute. Che cosa sta succedendo alla signora Amato? Questo svenimento potrebbe essere legato a un accumulo di stress, ma non si esclude che possa nascondere qualcosa di più grave.

Tutti saranno preoccupati per Agnese, sia per quanto successo che per l'incidente all'Atelier. A prendere la situazione in mano potrebbe essere Armando, sempre che la signora Amato gliene dia l'opportunità.