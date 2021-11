Al termine della 21^ puntata del GFVip, c'è stato uno scontro acceso tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi. L'ex tronista di Uomini e Donne ha accusato l'imprenditore campano di raccontare bugie sul loro rapporto. Senza mezzi termini, la 19enne milanese è tornata a ribadire di non volere avere nulla a che fare con il coinquilino.

L'ira dell'ex tronista

Durante le nomination, Jessica Selassié ha deciso di dare un voto a Sophie Codegoni. Il motivo? La Principessa ha dichiarato che, l'ex tronista le ha dato una versione dei fatti completamente diversa da quella fornita da Gianmaria Antinolfi.

Al termine della puntata, la 19enne si è scagliata contro l'imprenditore campano. Sophie ha chiosato: "Sei uno schifoso". Secondo Codegoni, Gianmaria si sarebbe solamente fatto dei castelli in aria sul loro rapporto. La diretta interessata ha fatto sapere di non volere intraprendere una conoscenza con il 36enne: "Racconti in giro cose che non sono vere. Molla".

Lo sfogo di Sophie

Dopo avere chiuso definitivamente con l'imprenditore campano, Sophie si è sfogata con Manuel Bortuzzo. La diretta interessata ha riferito quanto accaduto in puntata: "Gianmaria ha detto a Jessica che io gli tengo la mano sotto le coperte". Ovviamente, l'ex tronista ha smentito categoricamente. Inoltre, ha ribadito di non avere mai dato la mano al coinquilino ma di averla scansata.

Con tono piccato, Codegoni ha ammesso di essersi pentita di avere "corda" al coinquilino. Sulla nomination ricevuta dall'amica Jessica, Sophie ha chiosato: "Lui mi ha fatto passare per bugiarda agli occhi delle mie amiche. L'ha messa alle strette". Come un fiume in piena, la 19enne ha trattato l'argomento anche con la new entry Patrizia Pellegrino.

Codegoni è apparsa irremovibile, tanto da affermare che Gianmaria fa mille discorsi plateali. La diretta interessata ha ribadito di provare solamente attrazione fisica, ma non mentale. Infine, la concorrente del GFVip ha tagliato corto: "Ogni volta che parlo con lui non capisce e si illude".

Gianmaria: 'Sono ferito'

Dopo lo scontro avuto con Sophie Codegoni, Gianmaria Antinolfi si è sfogato con Miriana Trevisan.

Il diretto interessato ha ribadito di essere sincero nei confronti dell'ex tronista di Uomini e Donne. Tuttavia, il diretto interessato si è sentito ferito per come è stato trattato dalla coinquilina. Inoltre, il 36enne ha sostenuto di sentirsi sempre giudicato dalla 19enne.

Secondo Miriana, Sophie ha solamente paura poiché in principio Gianmaria è apparso piuttosto confuso sul legame che lo lega a Soleil Sorge. Infine, la showgirl ha consigliato il coinquilino di rispettare i tempi di Codegoni.