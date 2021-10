Sono passati diversi giorni da quando Manuel ha chiuso la frequentazione con Lulù, ma quest'ultima non si rassegna. Approfittando di una prova proposta dagli autori del GF Vip, la principessina ha cercato di ribaciare Bortuzzo, senza riuscirci. In un momento del "kiss freeze", infatti, il 22enne ha preferito baciare l'amico Aldo e non Hailé Selassié che era seduta vicino. La giovane si è lamentata parecchio, arrivando a dire che il nuotatore vorrebbe baciarla ma si vergogna davanti agli altri.

'Baci congelati' nella casa del GF Vip 6

Domenica 24 ottobre, nella casa del GF Vip sono piovuti tantissimi baci.

Gli autori hanno proposto ai concorrenti il "kiss freeze", ovvero un gioco che li obbligava a scambiarsi baci sulle labbra tutte le volte che partiva il suono di una sirena (ogni inquilino doveva posare la propria bocca su quella del compagno più vicino, senza alcuna distinzione di genere o simpatia).

Una delle vippone che ha gioito maggiormente per questa prova è stata Lulù: dopo settimane di gelo e "astinenza", la giovane sperava di poter ribaciare il suo adorato Manuel, ma qualcosa non è andato secondo i suoi piani.

Quando tutti erano a cena, la regia li ha spronati a baciarsi: proprio in quel momento, per Hailé Selassié è arrivato l'ennesimo due di picche.

Bortuzzo era seduto tra la principessina e l'amico Aldo e, non appena ha sentito la sigla del "kiss freeze", si è girato verso Montano e ha baciato lui.

La reazione degli spettatori del GF Vip

La scelta di Manuel di baciare Aldo e non Lulù durante la prova settimanale ha scatenato l'ilarità del fan del GF Vip, che ancora una volta hanno sottolineato quanto il ragazzo cerchi di mantenere le debite distanze dalla coinquilina con la quale ha definitivamente chiuso qualche settimana fa.

"Tra Aldo e Lulù, Manuel ha baciato lui. Quando scatta il freeze, Bortuzzo guarda lei e si gira verso Montano, adoro!", questo è uno dei commenti che riassume perfettamente il pensiero di tanti spettatori del reality, stufi di assistere ai tentativi di approccio di Lucrezia dopo mille rifiuti.

La principessina etiope si è detta un po' delusa sia dal comportamento del nuotatore che da quello degli autori.

Sfogandosi con Sophie, la giovane ha raccontato che nelle oltre due ore che ha trascorso da sola con Manuel in love boat nel pomeriggio (mentre lui provava un'esibizione al piano per la puntata di lunedì), non è partito nessun "kiss freeze". In realtà, chi ha seguito la diretta, fa sapere che in quell'arco di tempo ne sono stati richiesti almeno un paio, ma non nella zona della casa dove si trovavano i due ex.

L'insistenza di Lulù fa infuriare i fan del GF Vip

È singolare che gli autori abbiano evitato volutamente di far ribaciare Manuel e Lulù quando erano soli in love boat: un pensiero che stanno sposando parecchi spettatori del GF Vip, ma potrebbe essere stato il ragazzo a chiedere di non mettergli il freeze quando si trova in compagnia della principessina.

Anche Jessica ha concordato con quest'ipotesi, arrivando a dire che gli addetti ai lavori potrebbero voler proteggere sua sorella evitandole ulteriori illusioni e sofferenze, ma Lucrezia non vuole sentire ragioni e palesa un parere del tutto diverso e singolare.

Parlando con Sophie, la giovane ha detto che Bortuzzo vorrebbe baciarla ma non davanti agli altri e perciò si trattiene, anche per questo secondo lei a cena ha preferito fare la prova con Aldo e non con lei.

"Lulù si fa i film mentali dicendo che Manuel non l'ha baciata perché non vuole gli occhi degli altri addosso. Non ti vuole, è diverso", ha commentato un utente su Twitter raccogliendo molti consensi.