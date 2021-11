Cambio programmazione per la soap opera Una vita. Le anticipazioni riguardanti le prossime puntate rivelano che ci sarà un ritorno nel weekend che, sicuramente renderà contenti i numerosi fan della serie iberica ambientata ad Acacias 38. In questi mesi, infatti, complice la messa in onda di Love is in the air al sabato pomeriggio e l'arrivo di Amci 21 di domenica, Mediaset ha scelto di rinunciare alla messa in onda della soap iberica nel weekend, ma qualcosa cambierà dal 27 novembre.

Cambio programmazione Mediaset: le novità per la soap Una Vita

Nel dettaglio, il cambio programmazione di Una Vita riguarderà l'appuntamento del sabato pomeriggio.

La soap opera spagnola, dopo essere stata sospesa dal palinsesto di Canale 5 per lasciare spazio alla messa in onda della serie turca Love is in the air, tornerà nuovamente in onda prima di Verissimo.

Da questo sabato 27 novembre, infatti, il palinsesto della rete ammiraglia Mediaset subirà delle sostanziali modifiche.

Alle 13:40 è confermato l'appuntamento con Beautiful, cui seguirà quello con Scene da un matrimonio, il programma dedicato al giorno più bello di giovani coppie italiane, condotto da Anna Tatangelo.

Love is in the air sospesa dal palinsesto del sabato

A seguire, poi, non ci sarà più spazio per la messa in onda di un nuovo episodio di Love is in the air. La soap turca con protagonisti Eda e Serkan terminerà la sua programmazione di venerdì pomeriggio, lasciando il sabato nelle mani di Una Vita.

L'appuntamento con la soap che vede protagonisti Genoveva e Felipe tornerà così nel weekend, con questa puntata speciale del sabato in programma dalle 15:40 alle 16:30 circa.

Successivamente, la linea passerà a Verissimo, il talk show del fine settimana di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin che quest'anno va in onda anche di domenica pomeriggio.

La soap spagnola Una Vita ritorna anche nel weekend ma cambia orario

Un cambio programmazione che, probabilmente, è dettato anche dai risultati d'ascolto non proprio brillanti che la serie turca ha registrato nel corso delle ultime settimane di sabato pomeriggio, con una media che si è fermata al 12-13% di share.

Numeri decisamente sottotono per la fascia pomeridiana di Canale 5 che non assicuravano un buon traino all'appuntamento con Verissimo.

E così, ecco che la soap Una Vita tornerà in onda di sabato anche se in un orario diverso rispetto a quello feriale.

Cosa succederà nella puntata di sabato 27 novembre? Le anticipazioni di Una Vita rivelano che Sabina cercherà di fare il possibile per sabotare la relazione tra Miguel e Anabel.

Tuttavia, quest'ultima, scoperte quelle che sono le vere intenzioni di Sabina, deciderà di affrontarla e le farà sapere che non si lascerà intimidire così facilmente.