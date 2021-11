All'interno della casa del Grande Fratello Vip, Alex Belli si ritrova a fare i conti con il confronto che ha avuto con la moglie, Delia Duran, durante la puntata del 5 novembre. Lei, delusa per il suo comportamento molto complice con Soleil Sorge, gli ha chiesto di cambiare atteggiamento e di portare rispetto al loro matrimonio. Lui è preoccupato per la moglie, ma allo stesso tempo non vuole tradire l'amicizia che ha instaurato con l'influencer.

L'ingresso di Delia nella casa sconvolge Alex e Soleil

Non è stata una serata facile quella che Alex Belli e Soleil Sorge hanno vissuto durante la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda il 5 novembre.

La moglie di lui, Delia Duran, ha fatto il suo ingresso nella casa per "rimproverare" Alex e Soleil del rapporto abbastanza complice che hanno avuto durante il loro percorso nel reality show.

Se Soleil è stata etichettata da Delia come una "gatta morta" che deve solo vergognarsi per quello che ha fatto, Alex si è detto disposto anche ad abbandonare la casa pur di dimostrare alla moglie quanto sia importante per lui. Dopo una notte fatta di lacrime e presunti abbandoni (Alex ha minacciato di uscire dalla casa cercando di oltreppasare la porta rossa, ma è stato bloccato da Soleil), nella mattinata del 6 novembre è arrivata la resa dei conti.

Alex: 'Io devo proteggere Delia'

Alex, Soleil e Davide Silvestri si sono ritrovati in giardino per discutere della serata precedente.

L'attore ha ammesso di aver riflettuto parecchio su tutto quello che è accaduto durante la puntata e ha capito che, nonostante tutto, deve pensare al suo matrimonio, ma soprattutto alla tranquillità di sua moglie, ammettendo tra le lacrime: "Io devo proteggere Delia”.

Nonostante tutto Alex pensa anche all'amicizia che all'interno della casa ha instaurato con Davide, ma soprattutto con Soleil: non vuole che la loro complicità svanisca dall'oggi al domani.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Katia consiglia ad Alex di lasciare la stanza che condivide con Soleil

Soleil, intanto, ha subito il colpo del confronto che ha avuto con Delia. Ovviamente tiene molto all'amicizia che ha instaurato con Alex e non crede che le cose possano realmente cambiare se anche lei decidesse di allontanarsi dall'attore, anzi dentro di lei nutre diversi dubbi: "Quello che mi fa male è che da un'amicizia possa essere messa in dubbio la mia persona e il rapporto tra Alex e Delia".

Davide è la parte più "neutrale" del trio e ha cercato, in qualche modo, di confortare i suoi amici, ma i dubbi dentro Alex permangono: non vuole assolutamente tradire la loro amicizia per questo motivo ha deciso di rimanere ha dormire insieme a loro nel lettone a tre.

Infatti Katia Ricciarelli, sempre durante un confronto in mattinata con Alex, gli ha consigliato di agire "con buon senso", ovvero continuare a fare il "giocherellone" con Soleil, ma di andare dormire altrove, in questo modo la moglie starebbe più tranquilla. Per Alex, però, questo sembra non essere un problema.