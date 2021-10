Clima teso all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6 e nel corso della giornata di oggi è scoppiata la lite tra Raffaella Fico e Soleil Sorge. La showgirl napoletana non ha per niente gradito il modo di fare dell'ex protagonista di Uomini e donne che, a suo dire, le avrebbe lanciato addosso un bicchiere rischiando di farla male. Immediata la reazione di Soleil che si è subito difesa da tutte le accuse della Fico, provando a spiegare il suo punto di vista.

Grande Fratello Vip 6, Raffaella Fico sbotta contro Soleil per il 'bicchiere lanciato'

Nel dettaglio, tutto è partito dalla nuova prova ricompensa che il Grande Fratello Vip 6 ha assegnato ai concorrenti per questa settimana.

Nel momento in cui sentono suonare una sirena, devono lasciare tutto quello che stanno facendo in quel momento, per correre verso un pulsantone allestito nella casa e dovranno premerlo per acquisire il budget per la spesa settimanale.

La prima coppia che è stata scelta per questa prima era composta da Davide e Soleil. Questo pomeriggio, quando è suonata la sirena, Soleil per riuscire svolgere la prova nei trenta secondi previsti, ha lanciato in maniera un po' maldestra il bicchiere che in quel momento aveva tra le mani.

'Ha tirato il bicchiere': scoppia la lite tra Raffaella e Soleil nella casa del Grande Fratello Vip

La reazione di Raffaella Fico, però, non è stata delle migliori: l'ex fidanzata di Balotelli ha accusato la Sorge di averle lanciato addosso il bicchiere e di aver rischiato di farla male per davvero.

"Non l'ha appoggiato, l'ha tirato. Se si spaccava ci andava tutto in faccia", ha sbottato in un primo momento Raffaella che, successivamente, ha avuto modo di parlare direttamente anche con Soleil e tra le due vippone si è accesa la lite verbale in casa.

"Secondo me siamo arrivati tutti ad un limite di sopportazione", ha ammesso la Sorge discutendo con Raffaella e aggiungendo che a questo punto del gioco, qualsiasi cosa "sbagliata" viene considerata grave e inizia a dare fastidio.

Ringraziamo il bicchiere che ci ha regalato questa lite tra Soleil e Raffaella. #gfvip pic.twitter.com/W3ldzwKYzW — trashtvstellare (@trashtvstellare) October 12, 2021

'Mi sfregiava tutto', sbotta Raffaella contro Sorge al GF Vip

La reazione di Raffaella, però, non si è fatta attendere: la showgirl campana ha ribadito a chiare lettere il suo pensiero, ritenendo che Soleil le avesse lanciato contro quel bicchiere.

"Me lo ha buttato, se si spaccava mi andava tutto in faccia. Mi sfregiava tutto", ha sbottato ancora la Fico decisamente furiosa per il gesto dell'ex volto di Uomini e donne.

Insomma un clima tutt'altro che sereno quello che si respira in queste ore all'interno della casa più spiata d'Italia e c'è da scommettere che questa discussione tra Raffaella e Soleil è destinata ad andare avanti anche nel corso delle prossime giornate.