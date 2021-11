Il Grande Fratello Vip 6 è stato prolungato da Mediaset e i concorrenti avvertono le prime crisi. Tra questi vi è anche Soleil Sorge, la quale pur non sapendo ancora con ufficialità che questa sesta edizione del reality show andrà avanti fino al prossimo marzo 2022, ha ammesso di avere già dei dubbi. L'ex protagonista di Uomini e donne, infatti, parlando con Davide Silvestri ha ammesso di non sapere se accetterà o meno di restare in casa per più settimane rispetto a quelle previste inizialmente dal contratto che avevo firmato.

Prolungato il Grande Fratello Vip: i concorrenti già in crisi

Nel dettaglio, Mediaset ha fatto sapere ufficialmente che questa sesta edizione del Grande Fratello Vip andrà avanti fino al prossimo marzo 2022, con il doppio appuntamento in prime time.

Una scelta che, al momento, Signorini non ha ancora svelato ai concorrenti protagonisti di questa edizione anche se, nel corso dell'ultima puntata serale in onda su Canale 5, il conduttore ha anticipato che molto presto ci saranno nuovi ingressi in casa.

Sta di fatto che, alla luce di questo annuncio, molti vipponi hanno intuito che questa sesta edizione andrà avanti ben oltre il mese di dicembre e qualcuno ha iniziato ad esprimere i suoi dubbi sul prolungamento.

I dubbi di Soleil Sorge sul prolungamento del GF Vip

Tra questi vi è Soleil Sorge, una delle protagoniste indiscusse di questo Grande Fratello Vip, la quale parlando con Davide non ha nascosto i suoi dubbi e le sue perplessità in merito a questa situazione.

"Se son rimasta qua dentro senza te, Alex, Katia, Manuel non so se riuscirei a restare ancora", ha ammesso Soleil svelando che tutto dipende anche dal momento che sta vivendo.

Al tempo stesso poi, l'ex volto di Uomini e donne ha ammesso di avere comunque una famiglia e dei nonni che vorrebbe godersi fuori,

"Lo farei ma dipende per quanto, se dicono per altri tre mesi non so se ce la faccio", ha ammesso la Sorge che ha in un certo modo predetto i mesi complessivi del prolungamento.

Anche Katia Ricciarelli in crisi per il prolungamento del GF Vip

In attesa di scoprire quale sarà la reazione e la decisione di Soleil nel momento in cui Signorini annuncerà ai concorrenti la notizia del prolungamento di questo GF Vip fino a marzo 2022, anche Katia Ricciarelli ha già detto che non resterà ulteriormente in casa.

La cantante lirica, nelle scorse ore, ha svelato di avere un contratto che prevede la sua permanenza in casa fino al 13 dicembre ed ha già fatto sapere che di fronte a degli eventuali prolungamento, lei non accetterà.

Insomma Katia difficilmente trascorrerà le feste di Natale in compagnia dei vipponi di questa sesta edizione del reality show e quasi sicuramente rifiuterà la proposta di prolungare il suo soggiorno in casa per ben altri tre mesi (televoto permettendo).