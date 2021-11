Il feeling tra Alex Belli e Soleil Sorge nato nella casa del GFVip è sempre più palese. Nella giornata di giovedì 4 novembre, l’attore ha rivelato in confessionale di non riuscire a stare lontano dalla coinquilina. Inoltre, Belli ha spiegato che quando sta vicino a Soleil si sente bene.

La confessione dell’attore

All’interno della casa del GFVip, Alex Belli, Soleil Sorge e Davide Silvestri trascorrono sempre più tempo insieme. In particolare, Soleil e Alex dimostrano di essere sempre più in sintonia. Giovedì 4 novembre, l’attore ha fatto delle confidenze personali in confessionale.

Scendendo nel dettaglio, il 38enne ha chiosato: “Mi ero inculcato di non starle vicino, ma non ce la faccio”. Il diretto interessato ha ammesso che tra lui e la 27enne italo-americana c’è una bellissima intesa. Come spiegato dall’attore, i due spesso si cercano e quando non trascorrono del tempo insieme sentono l’uno la mancanza dell’altro. Infine, Alex ha spiegato che se una cosa lo fa stare bene non riesce a non farla.

Soleil: ‘Le tue parole non mi hanno stupita’

Parlando con Soleil Sorge, Alex ha riferito alla diretta interessata di non riuscire a starle lontano. Il 38enne è sposato e ha ricevuto anche una sorta di ultimatum dalla moglie, ma sembra essere più forte di lui tanto da definire Soleil come una calamita.

Dopo avere ascoltato il coinquilino, l’influencer italo-americana ha rivelato di avere molto apprezzato le confidenze di Alex. Poi, Sorge ha spiegato: “Le tue parole non mi hanno stupita”. A detta della 27enne, tra lei e Belli si è creato qualcosa di bello che va oltre il semplice Reality Show.

Lo stesso Alex, mercoledì 3 novembre, mentre era in sauna con Soleil ha spiegato che in passato avrebbe voluto incontrarla più volte.

Al contrario, i due si sarebbero sempre schivati. Secondo Sorge, forse il destino ha voluto quel disegno per loro. Per la gieffina, l’incontro con Belli al GFVip va preso come un’opportunità: i due infatti, hanno il piacere di convivere sotto lo stesso tetto fino a quando uno dei concorrenti verrà eliminato dal gioco.

La reazione di alcuni utenti

Di fronte alle nuove dichiarazioni di Alex Belli nei confronti di Soleil Sorge, alcuni utenti del web hanno espresso la loro opinione. Se da un lato c’è già chi sogna la nascita della coppia Belli-Sorge, dall’altro c’è chi ha attaccato i due “vipponi”. Un utente ha precisato che l’attore stia mancando di rispetto alla moglie che lo attende lontano dal Grande Fratello Vip. Un altro utente ha fatto presente che Alex in ogni reality show che partecipa spesso tradisce la fidanzata di turno. infine, un telespettatore è convinto che Alex e Soleil siano vicini solo per creare dinamiche.