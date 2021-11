Momenti di forte preoccupazione durante l'ultima puntata di Domenica In. Nel corso di un'interruzione pubblicitaria Mara Venier è caduta, procurandosi diverse ferite al piede e alla testa. Al rientro in studio la conduttrice è apparsa senza scarpe, con un piede fasciato e un evidente bernoccolo sulla fronte, insieme a Pierpaolo Petrelli, che da qualche settimana affianca la presentatrice nel gioco musicale con i telespettatori da casa. La Venier ha provato a proseguire la diretta, con estrema professionalità, nonostante sembrasse sofferente: tuttavia a un certo punto non è riuscita più ad andare avanti, abbandonando la scena davanti alle telecamere.

La trasmissione è stata quindi chiusa da Pretelli, che ha frettolosamente salutato il pubblico del programma domenicale di Rai 1.

L'incidente a Mara Venier è avvenuto durante un blocco pubblicitario

Come detto, la caduta si è verificata durante un blocco pubblicitario di "Domenica In": al ritorno in studio gli spettatori hanno visto Mara Venier, mentre si teneva del ghiaccio sulla testa, scalza e senza occhiali: la conduttrice ha spiegato di averli rotti franando rovinosamente a terra. Per il resto del pogramma la "signora della domenica" si è affidata a Pierpaolo Pretelli, che l'ha sostenuta e aiutata fino alla chiusura anticipata. Già dai minuti immediatamente successivi alla caduta, la conduttrice ha spiegato che non sarebbe riuscita a portare a termine la puntata: tuttavia ha scelto di continuare ancora per diversi minuti prima che il dolore prendesse il sopravvento.

Mara Venier è riuscita a portare a termine un'intervista a Memo Remigi

Inizialmente sembrava che la Venier si fosse ripresa dalla caduta: la conduttrice ha fatto entrare in studio Memo Remigi. Dopo aver lasciato a Pierpaolo Petrelli per qualche minuto la conduzione del gioco musicale con i telespettatori da casa, Mara è riuscita a portare a termine l'intervista con il musicista, che ha raccontato del dolore per la recente scomparsa della moglie, seguita dalla morte del cagnolino che gli aveva fatto compagnia nei mesi successivi al lutto.

Remigi ha anche eseguito alcuni suoi successi al pianoforte, nonostante in studio ci fosse un'evidente agitazione di autori e tecnici per le condizioni di salute della Venier.

La chiusura anticipata del programma e l'uscita di scena della Venier, durante l'intervista a Giuseppe Zeno

Mara Venier ha poi introdotto in studio l'attore Giuseppe Zeno, protagonista con Maria Chiara Giannetta della fiction Blanca.

Tuttavia il dolore alla testa non la ha reso possibile proseguire l'intervista all'interprete. Mara ha lanciato un filmato con alcune immagini della serie tv e al rientro si è scusata, prima di abbandonare la diretta, senza salutare il pubblico. Dopo che sono andate in onda altre riprese di "Blanca", è quindi toccato a Pierpaolo Pretelli, rimasto davanti alle telecamere con Memo Remigi, interrompere in anticipo la trasmissione: "Direi di chiudere, ci vediamo domenica", ha commentato il protagonista di Tale e quale show.