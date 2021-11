Prosegue l'appuntamento con il Grande Fratello Vip 6, il Reality Show condotto da Alfonso Signorini che sta ottenendo dei buoni risultati dal punto di vita auditel. A tal proposito, Mediaset ha preso una decisione importante in merito al futuro di questa edizione: il programma andrà avanti anche nel 2022 e non chiuderà i battenti a dicembre, così come era stato annunciato in un primo momento. Una decisione di cui, al momento, i concorrenti sono completamente all'oscuro.

Prolungato il Grande Fratello Vip 6: la scelta finale Mediaset

Nel dettaglio, in queste ore i vertici Mediaset hanno diramato un comunicato stampa ufficiale in merito a questa sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Complice la buona tenuta dal punto di vista auditel, con una media di circa tre milioni di fedelissimi a settimana, il reality show condotto da Alfonso Signorini andrà avanti ben oltre il mese di dicembre 2021.

Le nuove puntate serali di questa sesta edizione saranno trasmesse fino a marzo 2022: è questo il periodo in cui andrà in onda la finalissima e quindi l'ultima puntata di sempre, quando sarà proclamato il vincitore assoluto che erediterà lo scettro da Tommaso Zorzi.

I concorrenti all'oscuro della decisione Mediaset sul GF Vip 6

Tuttavia, fino a questo momento, i concorrenti protagonisti di questa sesta edizione sono ancora all'oscuro della scelta Mediaset circa l'idea di prolungare il reality show.

I vipponi in casa, infatti, non sanno ancora che la sesta edizione andrà avanti fino al prossimo marzo 2022 e non si esclude che, nel momento in cui Signorini comunicherà loro la notizia, qualcuno potrebbe non prenderla bene.

Del resto, già con la precedente edizione del Grande Fratello Vip, alcuni concorrenti avevano avuto dei momenti di crisi e di crollo quando seppero del prolungamento che, in un primo momento era fissato fino a febbraio e solo successivamente venne esteso a marzo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Previsti nuovi concorrenti in entrata al GF Vip 6

Quale sarà la reazione dei concorrenti di questa sesta edizione? Reagiranno bene alla decisione Mediaset di far proseguire il reality show fino a marzo, rendendo così questa edizione la più lunga di sempre nella storia del reality show di Canale 5?

In attesa di scoprire quella che sarà la reazione finale dei concorrenti protagonisti di questo GF Vip 6, le ultime anticipazioni rivelano che, in vista di questo prolungamento voluto dai vertici del Biscione, ci saranno nuovi ingressi nella casa di Cinecittà.

Altri concorrenti varcheranno la soglia della porta rossa di Cinecittà e, tra i nomi in lizza in queste settimane, spicca quello di Valeria Marini ma anche quello di Adelaide De Martino, sorella del conduttore e ballerino Stefano.