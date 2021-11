Soleil Sorge finisce al centro delle polemiche nel corso dell'ultima puntata serale del Grande Fratello Vip 6. L'ex protagonista di Uomini e donne è stata duramente rimproverata dal conduttore del reality show Mediaset per le sue parole decisamente poco carine pronunciate nei confronti di Gianmaria Antinolfi. Il riferimento è alla battuta infelice sull'acido e lo scarafaggio che Soleil ha fatto qualche giorno fa in casa. Signorini l'ha bacchettata e la ragazza, dopo la puntata in diretta, è scoppiata in lacrime.

Alfonso Signorini sbotta contro Soleil Sorge in diretta al GF Vip

Nel dettaglio, Alfonso Signorini ha deciso di porre l'accento sulla battuta infelice di Soleil, la quale nei giorni scorsi ha paragonato il suo ex Gianmaria Antinolfi ad uno scarafaggio, facendo poi una similitudine poco carina, dove diceva che anche se gli butti l'acido addosso, non muoiono mai.

Ebbene il conduttore del Grande Fratello Vip 6 non ha perso occasione per bacchettare l'ex protagonista di Uomini e donne, facendole presente il fatto che questa sua "battuta" non era affatto divertente.

La ragazza, però, ha subito provato a giustificarsi dicendo che non era affatto sua intenzione fare un paragone del genere.

La battuta sull'acido di Soleil fa innervosire Signorini al GF Vip

Parole che non sono piaciute ad Alfonso Signorini che, nel corso della diretta del Grande Fratello Vip, non ha perso occasione per bacchettare la ragazza facendole presente che in questa occasione, l'unica cosa da fare era chiedere scusa.

"Tu dici: non era mia intenzione.

Ma lo sappiamo, altrimenti ti avremmo fatta fuori. Devi chiedere scusa e basta", ha sbottato Alfonso Signorini nel corso della diretta del reality show, dimostrandosi molto duro nei confronti della giovane Soleil.

A quel punto, quindi, Sorge ha capito che l'unica cosa da fare era scusarsi pubblicamente con il suo ex Gianmaria Antinolfi per questa battuta infelice e decisamente poco consona al contesto televisivo.

Soleil Sorge scoppia in lacrime dopo la diretta del Grande Fratello Vip 6

Tuttavia, anche dopo la puntata in diretta del GF Vip, Soleil è tornata a parlare dell'accaduto e lo ha fatto parlando proprio con Gianmaria.

L'ex protagonista di Uomini e donne, infatti, è scoppiata in lacrime ed ha ammesso di essere dispiaciuta per quanto accaduto, dato che il "tema dell'acido", lo ha vissuto in famiglia.

Strumentalizzare una frase per screditare una persona é la vera schifezza. Ora sapendo anche che quella disgrazia Soleil l’ha vissuta da vicino non oso immaginare come possa sentirsi ora.#GFvip #SoleilSorge #soleil pic.twitter.com/4rXMRodBmc — Fabi ✨ (@PrelemiLover) November 2, 2021

"L'unica cosa di cui mi scuso è averti dato dello scarafaggio", ha ammesso Soleil parlando con il suo ex Gianmaria e ammettendo che in quel momento era particolarmente nervosa dopo la puntata del GF Vip, dato che tra i due c'era stato un acceso diverbio in diretta.