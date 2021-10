Prosegue l'appuntamento con il Grande Fratello Vip 6 e, in vista del nuovo appuntamento serale in onda su Canale 5, il conduttore Alfonso Signorini si è lasciato andare ad alcune anticipazioni. Il padrone di casa del reality show Mediaset ha svelato che, al centro dell'attenzione, ci sarà Miriana Trevisan, rivelando che la showgirl avrebbe fatto un confessionale piuttosto nervoso nel corso delle ultime ore.

Bufera al Grande Fratello Vip: la furia di Miriana svelata da Signorini

Nel pomeriggio del 22 ottobre Alfonso Signorini ha condotto in diretta (come ogni lunedì e venerdì pomeriggio) la striscia quotidiana del Grande Fratello Vip 6 ed ha svelato al pubblico quello che è accaduto nel corso delle ultime ore.

I riflettori sono puntati sulla coppia composta da Miriana Trevisan e Nicola Pisu: dopo un avvicinamento importante e un conseguente bacio, la showgirl sembra aver preso le distanze dal figlio di Patrizia Mirigliani. "Miriana Trevisan minaccia di distruggere la casa", ha annunciato in diretta Signorini, svelando che dopo aver avuto un confronto con Nicola Pisu, Miriana si è recata in confessionale dove avrebbe sfogato le sue sofferenze. Cosa sarà successo e per quale motivo Miriana era così adirata al punto da minacciare di distruggere la casa di Cinecittà?

Il fidanzato di Francesca Cipriani entra al GF Vip 6

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione per Miriana all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6, per la puntata in diretta di stasera 22 ottobre, il conduttore ha svelato che ci sarà spazio anche per un nuovo ingresso in casa.

Trattasi del giovane Alessandro, fidanzato di Francesca Cipriani, che avrà la possibilità di varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà e potrà restare dentro per diversi giorni. Al momento, però, non si sa ancora se Alessandro parteciperà al reality show nelle vesti di ospite oppure se verrà scelto come concorrente di questa sesta edizione.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Una nuova eliminazione dalla casa del Grande Fratello Vip 6

Inoltre, le anticipazioni della nuova puntata serale del GF Vip 6, rivelano che ci sarà spazio anche per il verdetto della nomination di questa settimana. Tre le donne che rischiano di essere fatte fuori dal gioco: Miriana Trevisan, Raffaella Fico e Carmen Russo. Una di loro dovrà dire addio per sempre alla casa più spiata d'Italia e, a scegliere le sorti delle tre vippone in gara, sarà il pubblico da casa con il televoto.

Sul finire della diretta, come da tradizione, ci sarà spazio anche per le nuove nomination che decreteranno i nomi dei concorrenti a rischio per la puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 25 ottobre 2021.