Ora è ufficiale: Mediaset, sulla base dei buoni risultati ottenuti finora in termini di share, ha deciso di prolungare la sesta edizione del Grande Fratello Vip fino a marzo 2022. Tuttavia, per smuovere le dinamiche del gioco, la produzione avrebbe deciso di arricchire il cast. Tra i nomi dei papabili concorrenti, che nelle prossime settimane potrebbero varcare la porta rossa, spicca quello dell'ex gieffina Valeria Marini. La showgirl calabrese, a distanza di pochi anni, potrebbe dunque bissare la sua partecipazione nel programma prodotto da Endemol Shine Italia.

Grande Fratello Vip 6, previsti nuovi ingressi tra novembre e dicembre: in pole Marini, Otelma e Monsè

In questi giorni, Mediaset attraverso un comunicato ufficiale diramato dal direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri, ha annunciato il prolungamento del Grande Fratello Vip 6: "GF Vip sarà in onda fino a marzo 2022. Grazie agli ottimi risultati ottenuti, la sesta edizione del Reality Show condotto da Alfonso Signorini si allungherà diventando così l'edizione più lunga di sempre. Grande merito di questo successo va attribuito proprio a Signorini, il cui stile detta il ritmo delle serate, regalando al pubblico emozioni, divertimento e ironia".

Tra novembre e dicembre nella Casa più spiata d'Italia entreranno nuovi concorrenti.

In pole oltre a Valeria Marini, ci sarebbero: Patrizia Pellegrino, Nathalie Caldonazzo, Divino Otelma e Maria Monsè. Ma non è tutto perché, stando alle ultime indiscrezioni, ai vipponi potrebbe aggiungersi anche Luigi Mastroianni. L'ex tronista di Uomini e Donne sui social network è molto amato, il suo profilo ufficiale Instagram attualmente conta 1milione di follower.

Mastroianni tra le mura di Cinecittà, avrebbe modo di incontrare di persona sia Soleil Sorge che Sophie Codegoni, che come lui hanno avuto modo di farsi conoscere al pubblico del piccolo schermo perdendo parte al dating show dei sentimenti condotto da Maria De Filippi.

In attesa di nuovi ingressi il GF Vip proseguirà la sua messa in onda su Canale 5 senza alcuno stop.

Lunedì 15 novembre andrà in onda la diciannovesima puntata, durante le quale verranno svelate le sorti del televoto in corso. In nomination ci sono: Soleil, Sophie e le Principesse.

GF VIP 6: niente Speciale di Capodanno

Mediaset avrebbe iniziato a svolgere i preparativi per il concerto di Natale in piazza (che quest'anno molto probabilmente verrà svolto a Bari) . L'appuntamento con il Capodanno del Grande Fratello Vip dovrebbe dunque saltare. Nonostante ciò, i telespettatori del reality show, potranno comunque attendere l'anno nuovo in compagnia dei gieffini sintonizzandosi su Mediaset Extra, Canale 55 del digitale terrestre. Il percorso dei Vipponi può essere seguito in tempo reale anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity, dove peraltro è possibile rivedere in replica tutti i daytime e le puntate andate in onda in prima serata su Canale 5.