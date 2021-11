Arrivano nuovi colpi di scena nelle puntate della soap opera Il Paradiso delle signore 6 che andranno in onda su Rai1 nei prossimi giorni.

Stando alle anticipazioni, Flora verrà in possesso di alcune foto di Achille, le ultime che lo ritraggono in vita. A fornirgliele sarà Cosimo, tornato a Milano con un motivo ben preciso. La perspicace Ravasi noterà un particolare in uno scatto che la porterà sulla pista giusta per risolvere il giallo che sta tenendo i telespettatori con il fiato sospeso fin dalla scorsa stagione. A dare maggiore suspence al tutto arriva anche l'intervista di Alessandro Cosentini - alias Cosimo - a TvSerial.

Flora incastra Adelaide? Anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Nelle nuove puntate della soap, Flora continuerà a indagare sulla morte di suo padre, certa che la contessa c'entri qualcosa. Entrata nello studio di Umberto per frugare tra i suoi effetti personali, ecco che verrà colta in flagrante da quest'ultimo. La reazione del commendatore, tuttavia, sarà del tutto inaspettata.

Ebbene, Umberto e Flora si baceranno, cedendo all'attrazione diventata ormai impossibile da tenere a bada. I due decideranno di tenere nascosto quel bacio, certi che Adelaide potrebbe reagire molto male.

La contessa dovrà fare i conti anche con la tenacia di Flora, disposta a tutto pur di fare chiarezza sulla morte di Achille.

Stando alle anticipazioni dei prossimi episodi, la tanto attesa verità verrà a galla proprio grazie alle indagini della giovane Ravasi.

Il Paradiso delle Signore 6: la soluzione del caso Ravasi

Che cosa è successo ad Achille? I telespettatori se lo stanno chiedendo da mesi e ora, a quanto pare, la soluzione è vicina.

A dare la svolta sarà Flora che, imbeccata da Cosimo, porterà fino in fondo le sue indagini: a quanto sembra Adelaide e Umberto inizieranno davvero ad avere paura.

In una sua recente intervista, Alessandro Cosentini, attore che interpreta Cosimo, ha incuriosito i fan con una sua frase sibillina a proposito della giovane Ravasi: “Flora può aprire a degli sconvolgimenti, a nuove chiavi di racconto''.

Dunque, nei nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore 6, si verrà a sapere la reale dinamica della morte di Achille.

Resta un mistero la scomparsa di Adelaide che, stando ad alcuni spoiler, sparirà da Milano per qualche tempo. Vanessa Gravina, la sua interprete, ha anticipato in una sua precedente intervista che un personaggio femminile avrebbe ''messo in serio pericolo l'incolumità della contessa''.

Dopo questi ulteriori indizi che ha regalato Alessandro Cosentini, sembra proprio che il misterioso personaggio sia Flora. La giovane Ravasi, scoperta la verità, perderà la testa? Non resta che attendere l'evolversi delle trame per scoprirlo.