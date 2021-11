Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e donne, continua a essere uno dei volti di punta di questo Grande Fratello Vip 6. La giovane influencer, in queste ultime ore, è finita nel mirino della conduttrice e giornalista tv Monica Setta che, nel corso della trasmissione "Uno Mattina in famiglia", in onda su Rai 1, si è lasciata andare a una battuta sugli interventi estetici fatti dalla ragazza, che ha fatto indispettire la mamma della giovane 19enne, rinchiusa tra le mura domestiche di Cinecittà.

La battuta di Monica Setta sugli interventi di Sophie, concorrente del GF Vip 6

Nel dettaglio, durante la rubrica di gossip presente nello storico programma del weekend di Rai 1, Monica Setta ha commentato alcune vecchie foto di Sophie Codegoni, risalenti a diversi anni fa.

L'ex tronista, che attualmente ha 19 anni, in quegli scatti era poco più di una bambina e rivedendo quelle foto, la conduttrice ha esclamato: "Ritocchini? Ha fatto bene se era così".

Insomma guardando le sue foto, a giornalista ha deriso Sophie per i suoi interventi di chirurgia estetica, alludendo al fatto che avrebbe fatto bene a farli.

Una battuta che ha scatenato non poche polemiche sul web e sui social: i numerosi fan di Sophie, infatti, si sono scagliati contro la conduttrice di Rai 1 e a lanciare una pesante frecciatina, ci ha pensato anche la mamma della ragazza stessa.

La mamma di Sophie sbotta contro la giornalista Rai

La mamma di Sophie, infatti, ha pubblicato delle foto di sua figlia da ragazzina/bambina e ha accompagnato il tutto con una frecciatina al vetriolo rivolta nei confronti di Monica Setta.

"I cigni escono con il tempo. Tu non sei mai stata un cigno e non lo sarai nemmeno con tutti i tuoi ritocchi. Rassegnati", ha scritto Valeria Pasciuti, mamma di Sophie Codegoni, commentando la battuta fatta dalla conduttrice di Rai 1 sui ritocchi estetici di sua figlia.

Insomma la mamma dell'ex tronista di Uomini e donne ha dimostrato di non aver per niente gradito la battutina di Monica Setta: cosa succederà a questo punto?

Possibile un incontro/confronto nel corso delle nuove puntate del Grande Fratello Vip 6? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.

Il menù della nuova puntata serale del Grande Fratello Vip 6

Intanto, nella serata del 15 novembre, è in programma una nuova puntata serale del GF Vip in onda come sempre in diretta tv su Canale 5.

Come da tradizione, nella puntata del lunedì sera, non sarà prevista una nuova eliminazione dal gioco: il televoto di questa puntata servirà solo a decretare il preferito del pubblico che si assicurerà l'immunità in vista del televoto eliminatorio per la puntata di venerdì 19 novembre.