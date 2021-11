Alex Belli furioso dopo la puntata del Grande Fratello Vip 6 del 5 novembre. L'attore è stato al centro dell'attenzione dopo che sua moglie Delia Duran ha fatto il suo ingresso nella casa di Cinecittà per metterlo al corrente del fatto che non stesse gradendo la sua vicinanza nei confronti di Soleil Sorge. Alex ha provato a spiegargli che si tratta di semplice amicizia, ma la reazione della moglie non è stata delle migliori e dopo la puntata serale del reality show, l'attore ha addirittura minacciato di voler abbandonare la casa, aprendo la fatidica porta rossa.

Alex Belli affronta la moglie che attacca lui e Soleil in diretta tv al GF Vip

Nel dettaglio, durante la nuova diretta del GF Vip, Alex Belli è stato protagonista di un acceso confronto con sua moglie che prima ancora aveva affrontato Soleil Sorge.

Delia Duran ha sbottato duramente contro l'ex protagonista di Uomini e donne che ha definito una "gattamorta" aggiungendo poi che dovrebbe vergognarsi per il suo modo di fare nei confronti di Alex.

Successivamente ha duramente attaccato anche il marito, ammettendo di non riconoscerlo più e di essere profondamente delusa e amareggiata dal suo modo di fare all'interno della casa di Cinecittà.

La reazione di Alex dopo la puntata: vuole andare via dalla casa

Il colpo di scena, però, è arrivato al termine della puntata serale del GF Vip, quando Alex Belli si è lasciato andare all'ira post diretta, tanto da minacciare di abbandonare il gioco e di andare via definitivamente dalla casa.

Terminato l'appuntamento in diretta condotto da Alfonso Signorini, Alex Belli ha svelato ai suoi compagni di gioco di essere pronto ad abbandonare il gioco e si è diretto verso la prima porta rossa presente in casa, aprendola e confermando di fatto la sua intenzione di voler uscire.

Alex ha sbottato sostenendo di voler tornare da sua moglie Delia e di non essere disposto a proseguire questo gioco, facendo finta di non essere se stesso.

Soleil Sorge minaccia di lasciare il GF Vip insieme ad Alex

Immediata la reazione di Soleil Sorge che, dopo la reazione inaspettata di Alex, lo ha subito seguito verso la porta rossa del GF Vip: anche lei ha minacciato di voler uscire dalla casa e quindi di abbandonare definitivamente il reality show Mediaset.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

"Se vai via, vengo con te. Non resto qui a farmi sparare la me... addosso e farmi sparlare dietro", ha sentenziato Soleil Sorge.

Poco dopo, Alex è stato chiamato dagli autori in confessionale, dove molto probabilmente lo hanno convinto a non lasciare il gioco e a rivedere così la sua posizione all'interno della casa del Grande Fratello Vip e, alla fine, non c'è stata nessuna uscita.